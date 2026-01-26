All'epoca dei fatti, nel dicembre 2024, erano funzionario del servizio ambientale del IV municipio e direttore gestione e tutela ambientale del Verde di Roma Capitale

Rischio processo per due indagati per la morte di Francesca Ianni uccisa da un albero caduto nel parco Livio Labor nel dicembre 2024. Il pm Mario Dovinola e il procuratore Giovanni Conzo hanno chiuso le indagini per omicidio colposo e lesioni notificando a due persone, all'epoca dei fatti uno funzionario del servizio ambientale del IV municipio e l'altro direttore gestione e tutela ambientale del Verde di Roma Capitale, il 415bis, l’avviso di conclusione delle indagini.

La donna di quarantacinque anni era stata colpita dall’albero mentre era seduta su una panchina insieme a un’amica rimasta ferita nel parco di via Cesare Massini, nella zona di Colli Aniene. Nella caduta dell’albero erano rimasti illesi i tre figli minori della vittima che si trovavano con lei al parco. La procura nell’ambito dell’inchiesta aveva disposto una consulenza sull’albero caduto e su tutti gli arbusti caduti nella capitale dall’inizio del 2024. A quanto si apprende sarebbe emersa una non corretta manutenzione.

Intanto per il prossimo giugno è stata fissata l’udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della procura per 23 persone nell’ambito della maxi inchiesta della pm Clara De Cecilia e dell’aggiunto Conzo sugli alberi e rami caduti nella Capitale fra il 2023 e il 2024. A rischiare il processo, a vario titolo e a seconda delle posizioni con le accuse di disastro colposo e omicidio colposo, figurano funzionari e dirigenti del Campidoglio e responsabili delle ditte appaltatrici. In un caso un’anziana, Teresa Veglianti, è morta, nel novembre 2023, dopo essere stata colpita da un albero mentre camminava in via Donna Olimpia, a Monteverde.