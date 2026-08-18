circle x black
Cerca nel sito
 

Cade dal tetto di un capannone, morto imprenditore a Deruta

Aveva 60 anni. Stava effettuando dei lavori di manutenzione quando una lastra di plexiglass ha ceduto facendolo precipitare per diversi metri

Ambulanza e carabinieri - (Fotogramma)
Ambulanza e carabinieri - (Fotogramma)
18 agosto 2026 | 17.24
Assunta Cassiano
LETTURA: 1 minuti

Un imprenditore di 60 anni è morto questa mattina dopo essere caduto dal tetto di un capannone a Deruta, in provincia di Perugia. Secondo quanto ricostruito l'uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione quando una lastra di plexiglass ha ceduto facendolo precipitare per diversi metri. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti il personale della Usl, il 118 e i carabinieri.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
infortunio infortunio mortale deruta imprenditore morto perugia imprenditore morto
Vedi anche
Spari contro fuggitivo al pronto soccorso di Prato, il filmato: dall'attacco con l'estintore alla fuga in manette
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone
Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, auto accede contromano ma un camionista evita il peggio - Video
Pick-up su duna a Porto Cesareo, multa salata e denuncia del vicesindaco: "Atto di arroganza e presunzione"
New to go
Bonus fiscali in scadenza, i dossier al centro della prossima Legge di bilancio
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video
News to go
Meta e accuse di danni ai minori, si apre lo storico processo negli Usa
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza