Mosaico Studio e Ital Communications premiati ai Bea con il Meeting della Fraternità

24 novembre 2025 | 18.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nel corso delle due giornate dei Bea – Best Event Awards Italia e World 2025, dedicate all’eccellenza nel settore degli eventi e ospitate all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il World Meeting on Human Fraternity 2025 ha ottenuto numerosi premi, assegnati da due giurie di esperti. Un evento internazionale di grande portata, capace di distinguersi per l’impatto globale e la forza con cui ha promosso valori universali come fraternità, dialogo e inclusione. Il Meeting ha riunito leader, istituzioni, premi Nobel, artisti, musicisti e cittadini da tutto il mondo, per costruire insieme un futuro fondato sulla solidarietà e sul rispetto reciproco. Il tutto coronato da Grace for the World, lo spettacolo conclusivo che ha avuto una risonanza globale.

I premi ricevuti nelle diverse categorie Bea Italia 2025: Oro – Evento Public Affairs e Advocacy; Oro – Congressi e Convegni; Argento – Evento Educational Formazione; Bronzo – Evento Culturale; Bronzo – Evento Musicale.

Bea World 2025: Oro – Evento Public Affairs e Advocacy; Oro – Evento Grand Show; Argento – Evento Festival.

Il riconoscimento in categorie diverse testimonia la complessità dell’evento, capace di coniugare l’approfondimento dei temi valoriali con un linguaggio pop e accessibile. Infatti l’assegnazione dell’Iconic Event Grand Prix ha confermato l’eccezionalità dell’iniziativa, realizzata in un contesto unico al mondo. Grazie al punteggio ottenuto, Mosaico Studio ha conquistato anche il Bronzo nella categoria Best Event Agency. Durante la cerimonia, Mosaico Studio e Ital Communications hanno sottolineato il percorso che ha portato alla realizzazione di un evento capace di celebrare valori universali e al tempo stesso favorire un dialogo aperto su temi di attualità, cultura, società e innovazione, coinvolgendo istituzioni, esperti e professionisti in un confronto aperto e multidisciplinare.

“Questi riconoscimenti non rappresentano solo un premio al lavoro svolto, ma confermano lo straordinario impegno e la passione che abbiamo dedicato a un evento davvero irripetibile - hanno dichiarato Luigi Bartone e Felice Castrignanò, fondatori di Mosaico Studio - Quando si è guidati da valori profondi, ogni sfida diventa un’opportunità per raccontare ciò che di più autentico appartiene all’essere umano. È in questi momenti che il nostro lavoro si trasforma in un ponte di emozioni e significati, capace di diffondere i principi di fraternità e solidarietà che da sempre ci ispirano”.

“Siamo profondamente grati per questo traguardo. Il successo del progetto è il risultato di una strategia comunicativa innovativa e di un lavoro di squadra straordinario - ha aggiunto Attilio Lombardi, fondatore di Ital Communications - Grazie a un approccio integrato e innovativo, la campagna ha saputo raggiungere e sensibilizzare un vasto pubblico, promuovendo il dialogo e la capacità di raccontare valori universali in grado di generare momenti di grande impatto culturale ed educativo”.

