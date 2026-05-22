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Moschese (Sacco): "Aderenza non ottimale a terapia anti-Hiv per 4 pazienti su 10"

'Non solo dimenticanza ma stanchezza per assunzione quotidiana, cure long acting possono essere un aiuto’

Davide Moschese - Foto Adnkronos
Davide Moschese - Foto Adnkronos
22 maggio 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il controllo virologico non basta: l'esperienza terapeutica va guardata nel suo insieme". E' il messaggio lanciato da Davide Moschese, infettivologo dell'ospedale Luigi Sacco e ricercatore dell'università degli Studi di Milano, presentando alla 18esima edizione di Icar - Italian Conference on Aids and Antiviral Research, a Catania, l'analisi sulla sola popolazione italiana dello studio internazionale Positive Perspective 3, indagine globale trasversale condotta in 29 Paesi e realizzata con supporto non condizionante di ViiV Healthcare, che raccoglie esperienze, bisogni e sfide delle persone con Hiv. Dai dati emerge un disallineamento tra soppressione virologica e aderenza: "Il 93% dei partecipanti riferisce di avere la carica virale soppressa - spiega Moschese - ma circa il 42% segnala un’aderenza non ottimale. Le cause più frequenti sono: il salto intenzionale delle dosi (32%), la dimenticanza e il mancato rispetto delle modalità di assunzione, ciascuna in circa un terzo dei casi".

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Dall'analisi "emerge che il problema dell'aderenza a una terapia cronica, che quindi si deve prendere tutti i giorni della vita, non è esclusivamente legato alle dimenticanze - osserva l'esperto - Non è solo una questione di memoria: c’è una stanchezza di lungo periodo e un peso quotidiano. In questo quadro, le terapie long acting con iniezioni a cadenza più lunga, ad esempio ogni 2 mesi, possono aiutare a migliorare la continuità terapeutica".

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Tag
anti Hiv Positive Perspective 3 Aids Hiv Terapia anti Hiv Aderenza terapeutica
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