Mostre, a Roma 'Dinosauri in carne e ossa - Appia Joy Park'

La mostra Dinosauri in carne e Ossa – Appia Joy Park è un vero e proprio Parco preistorico, un viaggio nel passato attraverso la storia e l’evoluzione della vita sulla terraferma in una cornice naturale molto suggestiva con piante e arbusti della macchia mediterranea, palme, conifere e tre esemplari di Ginkgo biloba. Protagoniste dello spettacolare allestimento, si legge in una nota, sono le circa 30 sculture di dinosauri e altri animali preistorici, tutte a grandezza naturale, talora di dimensioni gigantesche, frutto dello studio approfondito dei paleontologi coniugato al talento dei paleoartisti.

Pannelli esplicativi riccamente illustrati guidano i visitatori lungo il percorso, raccontando caratteristiche e curiosità delle specie in mostra. Completano l'esperienza di visita le attività didattiche, con visite guidate e laboratori a tema, e il bookshop dove è possibile acquistare i gadget di Dinosauri in Carne e Ossa. Realizzata dall’azienda veneta Geomodel in collaborazione con Incitatus e Appia Joy Park, la mostra è curata dal paleontologo Simone Maganuco. A chi non bastasse trovarsi a tu per tu con i dinosauri, c'è anche la possibilità di passare sopra di loro, in un adrenalinico percorso avventura sugli alberi in collaborazione con Roma Avventura - Top Adventure Park.

La mostra “Appia Joy Park” è aperta tutti i giorni per i gruppi che vogliono effettuare attività guidate su prenotazione. Per le scuole di ogni Ordine e Grado, propone un ricco progetto didattico consultabile su: www.dinosauricarneossa.it/roma. Per tutto il pubblico il Parco è aperto ogni sabato, domenica e festivi con la possibilità di svolgere la visita in autonomia; la biglietteria chiude 45 minuti prima dell’orario indicato.