Muore in un incidente mentre va a ritirare premio Gratta e Vinci: soldi riscossi e consegnati a famiglia

Il tagliando è stato ritrovato da un consigliere comunale, la somma ritirata e data ai figli del 63enne

Ambulanze, repertorio (Fotogramma)
Ambulanze, repertorio (Fotogramma)
09 agosto 2025 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stava andando a incassare il premio di un tagliando Gratta e Vinci, quando il 63enne Andrea Molin domenica scorsa è stato coinvolto in un incidente con il suo scooter Tmax lungo la strada Noalese a Caselle di Santa Maria di Sala nel Veneziano ed è morto. Secondo quanto riporta 'Il Gazzettino' pochi giorni dopo la tragedia, durante un sopralluogo, il consigliere comunale Fortunato Benfatto ha trovato il biglietto con la vincita di 200 euro, l'ha riscossa e consegnata ai due figli dell'uomo in municipio alla presenza del sindaco di Santa Maria di Sala Alessandro Arpi. Il funerale, rende noto il quotidiano, sarà celebrato sabato 16 agosto alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Marano di Mira.

