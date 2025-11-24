circle x black
Cerca nel sito
 

Mutilazioni genitali femminili, domani a Roma presentazione progetto Fondazione Bloom Surgery

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne: l’obiettivo è di offrire la ricostruzione chirurgica, fornire supporto medico, psicologico e sociale

Mutilazioni genitali femminili, domani a Roma presentazione progetto Fondazione Bloom Surgery
24 novembre 2025 | 19.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Domani in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, la Delegazione italiana dell’Università per la Pace delle Nazioni Unite organizza a Roma la presentazione del progetto della Fondazione Bloom Surgery. La Fondazione ha l’obiettivo di offrire la ricostruzione chirurgica delle mutilazioni genitali femminili, fornire supporto medico, psicologico e sociale a donne e bambine che hanno subito lesioni e sensibilizzare la comunità sul tema.L’incontro si terrà alle ore 15 nella sede della Delegazione Italiana di Upeace, situata a Palazzo Falletti – Via Panisperna 207,

Sarà un’occasione significativa per condividere un momento di dialogo con il direttore scientifico di Upeace, il professor Sergio Bellucci, i delegati del Consiglio Upeace, i membri della Fgm Bloom Surgery Foundation, rappresentanti istituzionali e personalità del mondo accademico e della società civile che stanno sostenendo la nascita e lo sviluppo del progetto in Italia.

Le mutilazioni genitali femminili (Fgm) rappresentano una violazione dei diritti umani e un grave problema di salute pubblica che colpisce milioni di bambine, ragazze e donne in tutto il mondo. A livello globale, oltre 255 milioni di donne e bambine hanno subito FGm, e ogni anno circa 3,3 milioni sono a rischio. Le conseguenze fisiche, psicologiche e sociali di questa pratica sono devastanti e durature, con effetti a lungo termine sulla salute fisica e mentale delle vittime. In un mondo in cui i progressi verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili sono minacciati da crisi globali, l'azione collettiva non è solo necessaria, è urgente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fondazione Bloom Surgery Università per la Pace delle Nazioni Unite mutilazioni genitali femminili
Vedi anche
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza