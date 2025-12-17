circle x black
Napoli, due morti in poche ore: 25enne travolto da auto e 77enne da camion rifiuti

E' caccia al pirata della strada che ha investito un giovane bengalese in sella ad una bici elettrica. Arrestato per omicidio stradale l'uomo che ha travolto Anna Maria Guariniello a Ercolano

17 dicembre 2025 | 09.45
Redazione Adnkronos
Un 25enne bengalese è stato investito e ucciso da un'auto pirata nella notte mentre era in sella ad una bici elettrica: caccia all'investitore in provincia di Napoli. I carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Casoria sono intervenuti in via Marconi, a Casavatore, per un incidente stradale mortale. Un uomo alla guida di un’utilitaria avrebbe investito un 25enne in sella ad una bici elettrica, poi si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. La vittima è Nayem Md, 25enne originario del Bangladesh, ma residente in zona. Indagini in corso per individuare il responsabile.

Investe e uccide una donna con camion rifiuti, arrestato per omicidio stradale

Sempre in provincia di Napoli è stato arrestato per omicidio stradale, dopo sei ore di ricerche, un uomo che ha investito e ucciso una donna con un camion per la raccolta rifiuti. I Carabinieri della tenenza di Ercolano e gli agenti della Polizia Municipale hanno arrestato a Pollena Trocchia un operaio 44enne di Massa di Somma per omicidio stradale. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato della morte di Anna Maria Guariniello, 77enne di Torre del Greco, avvenuta ieri pomeriggio verso le 14 a Ercolano.

Dagli accertamenti di Carabinieri e Polizia Municipale coordinati e diretti dalla Procura di Napoli è emerso che poche ore prima il 44enne mentre era a bordo dell’articolato di proprietà della ditta “New Company Ambiente” con sede a Pollena Trocchia, e per la quale l’uomo lavora, avrebbe investito la vittima. Dalle analisi dei sistemi di videosorveglianza emerge come il 44enne dopo aver investito la vittima a corso Resina incrocio via Bossa si sarebbe fermato per poi allontanarsi in direzione del comune di Pollena Trocchia. Le ricerche hanno permesso di rintracciare l’indagato nella sede della società per cui lavora nella serata di ieri, dopo sei ore di ricerche. L’arrestato è stato trasferito in carcere come disposto dall’Autorità giudiziaria partenopea.

