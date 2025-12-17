circle x black
Napoli, morto il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio: aveva 72 anni

Gravemente ammalato da tempo, le sue condizioni di salute sono precipitate irrimediabilmente nella notte. Ieri il passaggio di consegne al vice sindaco

Il sindaco di Pompei (Napoli) Carmine Lo Sapio - (Ipa)
Il sindaco di Pompei (Napoli) Carmine Lo Sapio - (Ipa)
17 dicembre 2025 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È morto nella notte a 72 anni il sindaco di Pompei (Napoli) Carmine Lo Sapio. Gravemente ammalato da tempo, le sue condizioni di salute sono precipitate irrimediabilmente nella notte. Proprio nel pomeriggio di ieri c'era stato il passaggio di consegne al vice sindaco Andreina Esposito. Eletto nel settembre 2020, Lo Sapio ha guidato la città di Pompei fino all'ultimo giorno, nonostante i problemi di salute. A partire dalle ore 14:00, nella casa comunale sarà allestita la camera ardente per dare l'ultimo saluto al primo cittadino, prima del rito funebre previsto domani mattina alle 10:00 presso il santuario di Pompei.

