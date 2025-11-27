circle x black
Sangiuliano, a San Gregorio Armeno compare la statuina

Marco Ferrigno: "Una copia ho intenzione di regalarla a lui, in prima persona"

Marco Ferrigno e nel riquadro la statuetta
27 novembre 2025 | 17.40
Redazione Adnkronos
Una copia ho intenzione di regalarla a lui, in prima persona”. A pochi giorni dall’elezione al Consiglio regionale della Campania, dove è stato eletto nella lista di Napoli di FdI, a San Gregorio Armeno, la celebre via dei pastori al centro di Napoli, è comparsa la statuina di Gennaro Sangiuliano.

E’ stato il maestro presepiale Marco Ferrigno a produrre la statuina dell’ex ministro della Cultura. “Ne produrrò per iniziare almeno una trentina di esemplari”, ha spiegato Ferrigno all’Adnkronos. La statuetta di Sangiuliano costerà 30 euro. L’ex ministro è stato riprodotto con l’ormai celebre cappellino rosso con la scritta 'Make Naples Great Again', che è stato il claim della sua campagna elettorale. “Sono d’accordo con lui, è un claim vincente”, ha detto ancora il maestro presepiale, “Anche se Napoli è già grande”.

