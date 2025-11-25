circle x black
Regionali Campania, Sangiuliano entra in Consiglio regionale: per Boccia solo 118 voti

L'ex ministro della Cultura ha ottenuto quasi 10 mila voti

Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia - (fotogramma/Ipa)
25 novembre 2025 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gennaro Sangiuliano è stato eletto al consiglio regionale della Campania, flop invece per Maria Rosaria Boccia. Ma la bocciatura di personaggi mediatici durante la campagna elettorale, con poco riscontro alle urne, non riguarda solo lei.

La notte del voto ha dato le sue sentenze. L’ex ministro della Cultura entra nel consiglio regionale della Campania grazie a 9.902 preferenze: candidato da Fratelli d’Italia come capolista nella provincia di Napoli, è emerso in una lotta serrata a colpi di voti con altri candidati con parecchie preferenze.

Discorso diverso per Maria Rosaria Boccia: candidata nella Lista Bandecchi, l'influencer e imprenditrice ha raccolto appena 118 voti. E non è andata meglio a Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, ragazzo ucciso per futili motivi al centro di Napoli due estati fa: candidata come capolista a Napoli per la Lega, ha ottenuto 964 voti.

