circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, sparatoria in pieno giorno a San Giovanni a Teduccio: ucciso un 33enne

L'agguato è avvenuto in via Sorrento nella tarda mattinata di oggi, inutili i soccorsi

Poliziotto - Ipa
Poliziotto - Ipa
02 marzo 2026 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Agguato in pieno giorno oggi, lunedì 2 marzo, a Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove un 33enne è stato ucciso. La sparatoria è avvenuta in tarda mattinata in via Sorrento. La vittima si chiamava Salvatore De Marco.

Inutili i soccorsi: il giovane è arrivato già morto al pronto soccorso dell'ospedale del mare di Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile che indagano sull'episodio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
agguato omicidio sparatoria San Giovanni a Teduccio
Vedi anche
Arabia Saudita, Iran colpisce raffineria con droni - Video
Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto
Dubai, il drone iraniano entra in casa e non esplode - Video
Iran, hacker 'bucano' tv: in onda Trump e Netanyahu - Video
News to go
Nuove regole per chi viaggia nel Regno Unito
Sanremo, Sal Da Vinci: "Felice per De Martino, Napoli finalmente nel posto che merita" - Video
Brano inedito di Mina chiude la sfilata di Giorgio Armani - Video
News to go
Export agroalimentare da record con 73 miliardi, +5%
Iran, cortei dopo morte di Khamenei: statua abbattuta - Video
Dubai, il super hotel colpito da drone iraniano - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza