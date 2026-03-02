L'agguato è avvenuto in via Sorrento nella tarda mattinata di oggi, inutili i soccorsi

Agguato in pieno giorno oggi, lunedì 2 marzo, a Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove un 33enne è stato ucciso. La sparatoria è avvenuta in tarda mattinata in via Sorrento. La vittima si chiamava Salvatore De Marco.

Inutili i soccorsi: il giovane è arrivato già morto al pronto soccorso dell'ospedale del mare di Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile che indagano sull'episodio.