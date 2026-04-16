Napoli, trovate nell'ascensore 2 pistole, 26 proiettili e 7mila euro, arrestato 38enne

I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Angelo Capasso, 38enne libero vigilato. I militari impiegati in un servizio antidroga in via Saba, vedono un uomo cedere una bustina in cambio di soldi. Intervengono. A cedere una dose di cocaina è un 38enne della zona, già conosciuto. Segnalato alla Prefettura il cliente. Nelle tasche del pusher 5 dosi di cocaina e 65euro. I carabinieri perquisiscoo anche la sua abitazione. Entrano, e tra la biancheria viene trovata una chiave di quelle che servono per ispezionare e manutenere i vani ascensore. Infatti, in uno spazio ricavato sulla cabina dell’ascensore trovano 2 involucri in cellophane con dentro crack e cocaina per un totale di 53grammi circa di droga, 2 bilancini di precisione e un pacchetto di sigarette che nasconde il materiale per il confezionamento. Non solo. Sulla cabina anche un borsello con dentro una pistola Beretta con matricola abrasa completa di caricatore con 14 proiettili e una pistola Bruni con matricola abrasa carica di 4 proiettili. In un’altra tasca del borsello altri 26 proiettili. Un’altra perquisizione è stata fatta nell’abitazione dei genitori, sullo stesso pianerottolo. All’interno trovati e sequestrati 7mila euro circa la cui origine non è stata chiarita. L’uomo è stato arrestato.