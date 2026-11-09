Negrini (Fondazione Cariplo): "Con Limen permettiamo accesso detenuti a misure alternative"

“La sfida Limen è la quarta delle sfide che Fondazione Cariplo presenta. L’idea è quella di fare in modo che il carcere non venga considerato un corpo estraneo alla nostra società, perché fa parte come molte altre istituzioni dello Stato e quindi riguarda tutti”. Ad affermarlo la vicepresidente della Fondazione Cariplo Valeria Negrini, a margine della presentazione di “Limen, oltre la pena”, a Milano.

Il progetto mira a migliorare le condizioni di vita e a favorire il reinserimento dei detenuti nella società con l’obiettivo “di provare a costruire un modello che consenta alle persone che oggi sono ancora in carcere di poter accedere alle misure alternative”, ha spiegato la vicepresidente. Con lo stanziamento complessivo di 33 milioni di euro al quale hanno contribuito anche la Fondazione Peppino Vismara, Regione Lombardia e il Cnel, Fondazione Cariplo aspira “a consentire ad almeno mille persone di poter accedere a queste misure per costruirsi una vita diversa da quella che li ha portati a commettere un reato”, ha illustrato Negrini, “C’è grandissimo rispetto per il dolore che questi reati causano, ma la dignità di ciascuno di noi non può essere calpestata”.

Oggi, infatti “sono circa 3mila, tra i 9mila detenuti nelle carceri lombarde, le persone che potrebbero accedere alle misure alternative” e che “non lo possono fare perché spesso non hanno né casa né un lavoro stabile e non hanno un servizio di accompagnamento che possa garantire un’esecuzione corretta della pena alternativa al carcere”, ha concluso.