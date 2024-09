Nel Ravennate preside allestisce a scuola oltre 80 posti per gli sfollati: "Mio dovere, accoglieremo tutti"

La scuola a disposizione della comunità del territorio colpito dalle alluvioni in Emilia Romagna. "Sono stata chiamata questa mattina presto dalla sindaca del Comune di Lugo - racconta all'Adnkronos Ornella Greco, preside dell'Istituto Comprensivo 'F. Baracca' di Lugo, Ravenna - che mi chiedeva se fosse possibile mettere a disposizione la 'Scuola Secondaria di Prima Grado Baracca' di Lugo per poter accogliere gli sfollati, e ci siamo subito messi a disposizione. Credo che sia mio dovere di cittadina romagnola".

"Stiamo allestendo oltre 80 posti letto e abbiamo sgomberato anche il primo piano della scuola, pronto per essere allestito per 'accoglienza se ve ne fosse necessità - continua Ornella Greco - Dovremmo accogliere sfollati che provengono dalle frazioni limitrofe, dove la situazione è più drammatica come nelle frazioni di Cotignola e Bagnacavallo. Anche la popolazione del centro storico di Lugo è stata invitata a trovare rifugio nella scuola e stanno arrivando numerose persone, anche sfollati portati qui con gli elicotteri. Siamo qui, vogliamo aiutare, pronti all'accoglienza. Stiamo dando rifugio anche agli animali domestici".

"La scuola si è messa a disposizione di tutto il territorio, - conclude la preside - così come abbiamo fatto lo scorso anno. Siamo qui ad accogliere tutti. Lo sento come un mio dovere di cittadina romagnola, anche se sono siciliana vivo qui da sei anni e questo territorio mi ha insegnato la resilienza e la solidarietà: la scuola è chiamata a dare un aiuto concreto e lo si fa senza pensarci un attimo".