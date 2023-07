Con l'arrivo di Caronte, potentissimo anticiclone africano, è in arrivo sull'Italia la più forte ondata di caldo di questa estate (almeno per ora). Le conseguenze saranno pesanti su molte regioni e si faranno sentire in particolar modo dalla giornata di domenica 16 luglio con una vera e propria impennata delle temperature. Saranno soprattutto le aree interne delle due Isole maggiori a superare la soglia dei 40°C. Seguiranno a ruota le regioni tirreniche, dalla Toscana al Lazio e fino alla Campania con punte prossime ai 38/40°C, come a Roma e a Firenze. Ma la forte calura non risparmierà nemmeno il resto del Paese, come per esempio la Val Padana che non solo dovrà fare i conti con picchi prossimi ai 36/38°C, ma che vedrà anche un insalubre contesto afoso che alzerà esponenzialmente il livello del disagio bio-climatico.