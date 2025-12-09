È stato presentato 'Make America Thin Again – La Dieta Tisanoreica', il nuovo lavoro editoriale di Gianluca Mech, imprenditore della salute, divulgatore scientifico e fondatore del Metodo Tisanoreica. Un’opera dal tono personale e al tempo stesso divulgativo, dedicata alla figura di Ivana Trump, riconosciuta come una delle principali sostenitrici del metodo negli Stati Uniti. Il volume ripercorre l’idea lanciata nel 2018 insieme a Ivana Trump con il progetto 'Make America Thin Again', iniziativa nata per introdurre negli Stati Uniti una visione italiana del benessere integrato. Un percorso interrotto dagli eventi internazionali degli anni successivi e dalla scomparsa di Ivana, ma che in questo libro trova nuova luce come testimonianza, omaggio e punto di ripartenza.

Mech illustra i fondamenti della Tisanoreica, un metodo nutrizionale che combina preparazioni a base naturale, supporto fitoterapico e protocolli sviluppati nel corso del tempo. L’approccio proposto va oltre la dimensione del controllo del peso, abbracciando il benessere metabolico, il miglioramento dell’energia quotidiana, il riequilibrio funzionale e il sostegno a condizioni diffuse che possono beneficiare di un’alimentazione più strutturata, sempre nel rispetto delle competenze mediche. Al centro della filosofia presentata nel libro si trova il concetto di longevità metabolica: promuovere abitudini sostenibili che aiutino il corpo a mantenere efficienza e vitalità nel lungo periodo.

Vengono proposti strumenti pratici, indicazioni nutrizionali e strategie studiate per rispondere alle esigenze contemporanee

Accanto alla parte narrativa, il testo offre una sezione operativa rivolta a chi desidera comprendere o approfondire il metodo. Vengono proposti strumenti pratici, indicazioni nutrizionali e strategie studiate per rispondere alle esigenze contemporanee. Tra gli approfondimenti, una particolare attenzione è dedicata al ruolo degli integratori di supporto per persone che seguono terapie farmacologiche finalizzate al dimagrimento, con l’obiettivo di mitigare alcuni effetti indesiderati riportati da chi intraprende tali percorsi. L’approccio presentato è coerente con l’idea di integrazione responsabile, pensata per affiancare — e non sostituire — il lavoro dei professionisti della salute.

Un ponte tra memoria e progettualità. "Questo libro è un atto d’amore e un gesto di gratitudine verso Ivana - afferma Gianluca Mech - Rappresenta anche il desiderio di riaccendere un progetto condiviso: raccontare al pubblico internazionale un metodo italiano che unisce natura e scienza per migliorare la qualità della vita". Make America Thin Again – La Dieta Tisanoreica', in onore di Ivana Trump si presenta così come un’opera che unisce testimonianza personale, riflessione scientifica e una proposta di benessere orientata al futuro.