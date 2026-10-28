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Oltre i singoli strumenti, tra competenze, business e governance: a febbraio a Milano 'AI Festival 2027'

negli spazi di Superstudio Maxi

Oltre i singoli strumenti, tra competenze, business e governance: a febbraio a Milano 'AI Festival 2027'
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28 ottobre 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

È online l'anteprima del programma formativo di AI Festival 2027, la quarta edizione del Festival internazionale sull'Intelligenza Artificiale ideato da Search On Media Group e powered by Wmf – We Make Future, in programma l'11 e 12 febbraio 2027 a Milano, negli spazi di Superstudio Maxi. L'anteprima presenta 7 sale formative, organizzate in quattro step esperienziali – Anticipare, Comprendere, Scoprire e Sperimentare – dedicati ai professionisti e agli operatori del settore AI & Digital Tech. Una struttura che permette di approfondire gli scenari evolutivi dell'Intelligenza Artificiale, confrontarsi sui suoi impatti, conoscere piattaforme e soluzioni applicative e sviluppare competenze tecniche specialistiche. 'Dalla conoscenza dei singoli strumenti alla direzione del sistema. Impara a orchestrare l'intelligenza artificiale'. È questo il messaggio centrale del programma, che interpreta il tema dell'edizione 2027, 'Orchestrating Intelligence - Where Humans & AI play in Symphony'. Una prospettiva che mette al centro la capacità di integrare agenti intelligenti, dati, tecnologie e competenze umane, sviluppando gli strumenti necessari a governare sistemi AI sempre più complessi e la loro applicazione nei processi aziendali. “Il vantaggio competitivo delle imprese non dipende soltanto dagli strumenti di Intelligenza Artificiale che adottano, ma dalla capacità di integrarli nei propri modelli organizzativi e di business - afferma Cosmano Lombardo, Founder e Ceo di Search On Media Group e ideatore di AI Festival e Wmf – We Make Future - Governare sistemi sempre più complessi, in cui interagiscono agenti intelligenti, dati, tecnologie e competenze umane, è una sfida di leadership prima ancora che tecnologica. Con AI Festival 2027 vogliamo contribuire a costruire le competenze necessarie per affrontarla, mettendo in relazione visione strategica, formazione tecnica e applicazioni concrete. Per le imprese, oggi, la questione è molto concreta: capire dove applicare l'AI, come integrarla nei processi e quali competenze sviluppare per ottenere risultati misurabili”.

E Layla Pavone, coordinatrice del Board per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale del Comune di Milano afferma che "Milano vuole essere il luogo in cui l'Intelligenza Artificiale diventa competenza diffusa e strumento concreto di crescita per imprese, professionisti e pubblica amministrazione. AI Festival porta in città un confronto internazionale tra industria, ricerca e istituzioni che va esattamente in questa direzione: non solo conoscere le tecnologie, ma imparare a governarle in modo responsabile e a integrarle nei processi, valorizzando il talento e le competenze del nostro territorio". Alla comprensione delle evoluzioni dell'Intelligenza Artificiale e degli scenari futuri sono dedicate la Plenary e la sala AI Horizons, nell'ambito dell'esperienza Anticipare. Il confronto sugli impatti dell'AI e sulle dinamiche dell'ecosistema dell'innovazione caratterizza invece Comprendere, attraverso le sale AI Impact e AI Ecosystems, con round table, pitch e momenti di approfondimento. L'esperienza Scoprire si concentra sulle applicazioni concrete dell'Intelligenza Artificiale attraverso AI Tools & Business e AI Solutions, dedicate a piattaforme, prodotti, strumenti e soluzioni disponibili sul mercato. Ampio spazio anche alla formazione tecnica e specialistica con Sperimentare, che comprende gli approfondimenti di AI Deep Dive e i Workshop, dedicati alla formazione pratica. I contenuti dei Workshop saranno annunciati online nelle prossime settimane. Il programma si rivolge a manager, sviluppatori, data scientist, esperti AI, professionisti e decision maker, con contenuti specialistici dedicati anche ad Architecture, Coding e adozione concreta dell'AI nei processi organizzativi e aziendali. Tra i primi speaker annunciati Bryan Madden (AMD), Ariadna Goberio (Microsoft), Yuval Dvir (Sandbox), Surbhi Motghare (Salesforce), Alessio Pomaro (Search On) e Orion Forowycz, espressione del carattere internazionale e multidisciplinare della proposta formativa.

Gli interventi già annunciati approfondiscono le applicazioni dell'AI in diverse industries: Digital Business & Media, GovTech & Public Services, Rights & Cybersecurity, Education & Work, IndustryTech & Robotics, E-commerce & Retail, Health & Life Sciences. Tra i temi già anticipati, il rapporto tra Intelligenza Artificiale, pregiudizi e processi decisionali, le nuove sfide della leadership nella gestione di sistemi intelligenti e la scelta delle tecnologie AI più appropriate in relazione ai diversi casi applicativi e alle esigenze di sicurezza. Questioni che restituiscono alcune delle prospettive del programma 2027, tra evoluzione tecnologica, governance, applicazioni di business e competenze specialistiche. Accanto alla formazione, AI Festival offrirà opportunità di confronto e networking tra imprese, startup, investitori, professionisti, istituzioni e centri di ricerca, attraverso incontri B2B e iniziative dedicate allo sviluppo di nuove collaborazioni nell'ecosistema internazionale dell'Intelligenza Artificiale. Con la partecipazione di Layla Pavone, Coordinatrice del Board per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale del Comune di Milano, prevede inoltre contributi di Cineca e degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Un confronto tra mondo industriale, ricerca e istituzioni che si inserisce nel percorso costruito dal Festival anche attraverso il coinvolgimento, nelle precedenti edizioni, di realtà come Esa – European Space Agency e Iit – Istituto Italiano di Tecnologia. L'edizione 2027 si inserisce nel più ampio ecosistema di Wmf – We Make Future e arriva dopo i risultati della terza edizione del 2026, che ha registrato oltre 10.000 presenze, più di 200 speaker, oltre 120 tra sponsor, espositori e partner e più di 800 incontri B2B. L'anteprima del programma formativo di AI Festival 2027 è disponibile online.

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