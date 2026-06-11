circle x black
Cerca nel sito
 

Omicidio Pierina Paganelli, Dassilva: "Non ho intenzione di andare via, Italia mi è sempre piaciuta"

Il 36enne dopo l'assoluzione: "Felice abbiano capito che io non c'entro niente"

Louis Dassilva - (Ipa)
Louis Dassilva - (Ipa)
11 giugno 2026 | 17.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Non ho intenzione di andare via. L'Italia è un Paese che mi piace, mi è sempre piaciuto e sogno sempre di fare la mia vita qua". Così Louis Dassilva, assolto dalla Corte d'Assise nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, durante una conferenza stampa a Rimini insieme ai suoi legali Riario Fabbri e Andrea Guidi.

CTA

Pierina Paganelli, 78 anni, è stata uccisa a Rimini con 29 coltellate il 3 ottobre del 2023. Dassilva, vicino di casa della vittima, unico accusato per l'omicidio, è stato liberato dopo quasi due anni di carcere. La Procura aveva chiesto l’ergastolo per il 36enne che è stato assolto per non aver commesso il fatto. "Ha vinto solo la giustizia", ha detto subito dopo la sentenza arrivata dopo oltre 15 ore di camera di consiglio.

Il delitto di Pierina Paganelli resta, quindi, al momento senza un colpevole. "Sono molto contento, felice che la Corte d'Assise ha capito che non c'entro niente in questa faccenda, perché io non ho fatto niente, non c'entro niente in questo omicidio", ha detto ancora Dassilva.

Dopo essere uscito dal carcere, "intende finalmente riappropriarsi della propria vita", ha detto l'avvocato Andrea Guidi. "Non vuole niente di eccezionale, ma riappropriarsi della sua quotidianità, di riprendere la sua attività lavorativa, di diventare quello che già era, cioè una persona libera, con una vita normale, con tutto quello che ne comporta e ne consegue", ha poi aggiunto.

"Sicuramente troverà un'abitazione diversa dal contesto, in cui precedentemente ha vissuto - ha proseguito l'avvocato - Ci lavoreremo prossimamente. Sarà, ovviamente, questa una soluzione di buon senso per tanti motivi, ma soprattutto è una richiesta che proviene da Louis". Anche Guidi ha sottolineato che Dassilva "non ha nessuna intenzione di allontanarsi dall'Italia, luogo che ha voluto raggiungere, che ha raggiunto e dal quale assolutamente non intende allontanarsi".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Omicidio Pierina Paganelli Louis Dassilva Louis Dassilva assolto pierina paganelli dassilva
Vedi anche
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona
News to go
Intelligenza artificiale, approvati decreti attuativi
Achille Lauro e Venditti, all'Olimpico il duetto è un passaggio di consegne
Pazza idea di coabitazione in Generali: vi spiego il patto della cacio e pepe tra Orcel e Messina
Trump annuncia nuovi attacchi contro l'Iran: "Colpiremo duro" - Video
Commissione Covid, scontro alla Camera FdI-M5s: la seduta viene sospesa
News to go
Meloni a Confcommercio: "Obiettivo ridurre carico fiscale su ceto medio"
Anna Valle: "La bellezza? Al cinema è stata deterrente per alcuni ruoli" - Video
Al via Taormina Film Festival 72 con il cast di 'House of the Dragon 3' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Latte crudo e focolaio di infezioni, l'allarme in Usa
Meloni: "L'Italia non è la repubblica delle banane, regole si rispettano" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza