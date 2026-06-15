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Venezia, continuano le ricerche del corpo della prof uccisa a coltellate dal nipote 17enne

Alla base dell'omicidio ci sarebbero gravi dissidi dovuti a una presunta eredità

Vigili del fuoco - fotogramma/ipa
Vigili del fuoco - fotogramma/ipa
15 giugno 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Continuano le ricerche del corpo di Chiara Guerra, l’insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne, reo confesso, giovedì sera a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Da ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia stanno setacciando il canale Malgher, anche dall’alto: prima con l’elicottero e poi con i droni.

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Le ricerche si stanno progressivamente estendendo anche più a valle del presumibile punto del canale in cui il corpo della donna sarebbe stato gettato dal nipote. Il canale Malgher conduce infatti verso il fiume Lemene, che a sua volta sfocia nei pressi di Caorle. Le ricerche quindi andranno avanti ad oltranza.

Il dramma

Alla base dell'omicidio ci sarebbero dei gravi dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il 17enne avrebbe riferito di aver utilizzato una carriola per trasportare il corpo fino al canale Malgher, che scorre proprio nei pressi dell'abitazione di San Stino di Livenza dove è accaduto l'omicidio, dove avrebbe lanciato il corpo.

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omicidio insegnante nipote reo confesso
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