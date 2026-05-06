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Operata a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma, in piedi dopo 2 giorni

Sostituzione dell’anca dopo una frattura del femore, un problema molto comune e invalidante negli anziani

Operata a 102 anni al Policlinico Tor Vergata di Roma, in piedi dopo 2 giorni
06 maggio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un intervento chirurgico complesso su una paziente di 102 anni si è concluso con successo al Policlinico Tor Vergata di Roma. "L’operazione, eseguita da una équipe multidisciplinare guidata dalla professoressa Elena Gasbarra, direttore della Uco di Ortopedia e Traumatologia e responsabile del percorso dedicato alla fragilità ossea, ha riguardato la sostituzione dell’anca dopo una frattura del femore, un problema molto comune e invalidante negli anziani. Nonostante l’età e le condizioni cliniche delicate, tutto si è svolto senza complicazioni ed è in piedi dopo appena 2 giorni. Fondamentale è stato anche il percorso di cura personalizzato: oltre all’intervento, la paziente è stata valutata per la fragilità ossea, così da prevenire nuove fratture". Lo sottolinea una nota del Policlinico Tor Vergata di Roma.

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Dopo le dimissioni, previste a breve, seguirà una terapia mirata contro l’osteoporosi per ridurre i rischi futuri e migliorare la qualità della vita. "Intervenire su pazienti così anziani richiede un approccio integrato, che tenga conto non solo dell’aspetto chirurgico ma anche delle condizioni generali e della fragilità dell’osso - ha spiegato Gasbarra - Questo caso dimostra come, grazie a percorsi dedicati e a un lavoro di squadra altamente specializzato, sia possibile ottenere risultati significativi anche in situazioni particolarmente complesse".

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102 anni operata anca femore Policlinico Tor Vergata di Roma
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