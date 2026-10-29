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Orso avvistato a Enego, filmato sulla Valgadena: scattano i controlli del Dna

L'incontro con un automobilista sulla Sp 76. L’animale scappa sotto il guardrail e sparisce nel bosco

Orso avvistato a Enego, filmato sulla Valgadena: scattano i controlli del Dna
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29 ottobre 2026 | 16.09
Redazione Adnkronos
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Un giovane orso è stato avvistato e filmato a Enego, sull’Altopiano dei Sette Comuni, mentre attraversava la strada provinciale 76 Valgadena. A fare l'incontro un automoblista che è riuscito a filmarlo. La presenza dell’animale è stata confermata poi dalla Polizia provinciale di Vicenza, che ha avviato i controlli e il recupero di campioni biologici per identificarne l’esemplare attraverso l’analisi del DNA. Con l’avvicinarsi dell’inverno, l’orso potrebbe essere alla ricerca di un luogo tranquillo in cui rifugiarsi per il letargo. In questa fase, questo animale è in grado di coprire enormi distanze, spostandosi anche per 30 o 40 chilometri in una singola notte.

Per spiegare l'episodio è intervenuto il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che ha invitato i cittadini alla serenità e alla necessaria prudenza: "La presenza dell'orso nei nostri territori è un fatto del tutto normale. Tutti gli orsi che sono stati visti transitare finora nelle nostre zone sono semplicemente di passaggio, utilizzando le nostre montagne come naturale percorso di collegamento verso il Trentino o verso il Bellunese. L'esemplare filmato a Enego è piccolo e, allo stato attuale, non sono state evidenziate situazioni di pericolo per l'uomo. Chiedo però a tutti la massima attenzione a non creare situazioni che lo possano spaventare, ad esempio inseguendolo o cercando di avvicinarsi per filmarlo. Dobbiamo ricordarci che si tratta pur sempre di un orso, un animale selvatico i cui spazi vanno assolutamente rispettati".

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