Galea: "Non è stata soltanto l’aggressione a colpirmi, ma anche l’indifferenza di chi ha assistito alla scena senza intervenire"

L’Osservatorio Israele esprime la più "ferma condanna per l’aggressione antisemita subita dal Presidente dell’associazione, Nicolae Galea, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi sulla Metro B di Roma, alla fermata Colosseo. Galea avrebbe ricevuto un pugno da uno sconosciuto che, prima di allontanarsi e scendere dal vagone alla fermata Colosseo, gli avrebbe urlato l’insulto ebreo di merda".

"Non è stata soltanto l’aggressione a colpirmi, ma anche l’indifferenza di chi ha assistito alla scena senza intervenire - dichiara Galea - L’antisemitismo non è un fenomeno marginale. Esiste, si manifesta nelle nostre città e troppo spesso viene sottovalutato". L’Osservatorio Israele sottolinea la "necessità di contrastare con determinazione ogni forma di antisemitismo e di odio antiebraico, evitando minimizzazioni o giustificazioni che rischiano di alimentare un clima sempre più ostile nei confronti degli ebrei".