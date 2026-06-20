circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, Osservatorio Israele denuncia: "Presidente colpito da un pugno sulla metro B"

Galea: "Non è stata soltanto l’aggressione a colpirmi, ma anche l’indifferenza di chi ha assistito alla scena senza intervenire"

Fermata metro Colosseo - (Ipa)
Fermata metro Colosseo - (Ipa)
20 giugno 2026 | 22.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Osservatorio Israele esprime la più "ferma condanna per l’aggressione antisemita subita dal Presidente dell’associazione, Nicolae Galea, avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi sulla Metro B di Roma, alla fermata Colosseo. Galea avrebbe ricevuto un pugno da uno sconosciuto che, prima di allontanarsi e scendere dal vagone alla fermata Colosseo, gli avrebbe urlato l’insulto ebreo di merda".

"Non è stata soltanto l’aggressione a colpirmi, ma anche l’indifferenza di chi ha assistito alla scena senza intervenire - dichiara Galea - L’antisemitismo non è un fenomeno marginale. Esiste, si manifesta nelle nostre città e troppo spesso viene sottovalutato". L’Osservatorio Israele sottolinea la "necessità di contrastare con determinazione ogni forma di antisemitismo e di odio antiebraico, evitando minimizzazioni o giustificazioni che rischiano di alimentare un clima sempre più ostile nei confronti degli ebrei".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
antisemitismo aggressione antisemita Nicolae Galea Osservatorio Israele
Vedi anche
News to go
Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping
News to go
Laureati, all'estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta in Italia
Francia, vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno
Maturità 2026, medico nutrizionista: "Ecco i super food per il cervello" - Video
Maturità, sollievo al classico per Quintiliano. Studenti scientifico: "Prova tosta ma eravamo preparati" - Video
Anne Hathaway è incinta, il video annuncio della terza gravidanza
Caldo e Mondiali, medico-fisiatra: "Un match su 4 in condizioni estreme" - Video
Roma Pride, Francesca Michielin: "Dobbiamo esserci se pensiamo che la Repubblica sia davvero di tutti"
Ue, giorno due del Consiglio europeo: sul tavolo Qfp e migranti - Videonews
Omicidio Mongiello, il presunto killer agì in sella a bici: le immagini
News to go
Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione
Ue, Crosetto: "Con antitrust obblighiamo aziende a restare piccole, è una follia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza