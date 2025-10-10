circle x black
Ostia sorvegliata speciale, maxi blitz dei carabinieri contro il crimine

Numerose dosi di droga già sequestrate e sette le persone fermate

Carabinieri (Fotogramma)
10 ottobre 2025 | 10.19
Redazione Adnkronos
È in corso a Ostia un massiccio servizio straordinario di controllo per affermare legalità e sicurezza, condotto dai carabinieri, con il supporto di un elicottero, delle unità cinofile e delle Aliquote di Primo Intervento (Api). L’operazione è coordinata dalla Procura di Roma e si inserisce nelle linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Già dalle prime fasi dell’intervento, i carabinieri di Ostia hanno sequestrato numerose dosi di cocaina, crack e hashish, rinvenute nei nascondigli durante le perquisizioni domiciliari e i blitz nei cosiddetti fortini dei pusher, in particolare nei lotti di piazza Gasparri. Sette le persone fermate e condotte in caserma, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

L’operazione sta suscitando grande apprezzamento tra i residenti del quartiere, molti dei quali si sono spontaneamente avvicinati ai carabinieri per esprimere gratitudine e sostegno. L’Arma dei Carabinieri "conferma il proprio impegno costante nel contrasto alla criminalità diffusa, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità sul territorio".

