Paggi (Ucbm), "Scuola dottorato Campus biomedico promuove internazionalizzazione e inter-settorialità"

"La Scuola di Dottorato punta a valorizzare proprio i dottorati in un'ottica innovativa, nel senso proprio tecnico della parola secondo il Ministero dell'Università e della Ricerca, ovvero promuovere l'internazionalizzazione, l'inter-settorialità collaborando con imprese del territorio e istituzioni attraverso percorsi dottorali che sono sia in apprendistato che industriali”. Lo ha detto Marco Paggi, direttore della Scuola di Dottorato dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, nel corso dell’evento 'Shaping What’s Next, Dare forma al futuro' al Centro Congresso La Nuvola a Roma.