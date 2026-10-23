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Paggi (Ucbm), "Scuola dottorato Campus biomedico promuove internazionalizzazione e inter-settorialità"

Marco Paggi - (foto Adnkronos)
Marco Paggi - (foto Adnkronos)
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23 ottobre 2026 | 12.20
Redazione Adnkronos
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"La Scuola di Dottorato punta a valorizzare proprio i dottorati in un'ottica innovativa, nel senso proprio tecnico della parola secondo il Ministero dell'Università e della Ricerca, ovvero promuovere l'internazionalizzazione, l'inter-settorialità collaborando con imprese del territorio e istituzioni attraverso percorsi dottorali che sono sia in apprendistato che industriali”. Lo ha detto Marco Paggi, direttore della Scuola di Dottorato dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, nel corso dell’evento 'Shaping What’s Next, Dare forma al futuro' al Centro Congresso La Nuvola a Roma.

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