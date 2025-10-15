circle x black
Cerca nel sito
 

Femminicidio Pamela Genini: chi è l'influencer 29enne uccisa a Milano

Si definiva 'modella e giovane imprenditrice'. In passato, a 19 anni, aveva partecipato al reality show 'L'isola di Adamo ed Eva’, programma tv all'epoca condotto da Vladimir Luxuria su Deejay tv

Pamela Genini, la donna uccisa a Milano - (Foto dal profilo Instagram)
Pamela Genini, la donna uccisa a Milano - (Foto dal profilo Instagram)
15 ottobre 2025 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' Pamela Genini, modella e imprenditrice di 29 anni originaria di Strozza (Bergamo), la donna uccisa a coltellate a Milano nella serata di martedì 14 ottobre. Per l'omicidio, avvenuto sul terrazzo di un appartamento nel quartiere Gorla, è stato fermato Gianluca Soncin, 52 anni, che dopo il delitto ha tentato il suicidio ed è ora piantonato in ospedale.

La 29enne, la cui vita si divideva tra Milano, Montecarlo e Dubai, si definiva "modella e giovane imprenditrice". Insieme all'amica Elisa Bartolotti aveva creato una linea di bikini, ‘EP SheLux’, e curava la filiale di un'agenzia immobiliare di lusso nel Quadrilatero della Moda. In passato, a 19 anni, aveva partecipato al reality show 'L'isola di Adamo ed Eva’, programma tv all'epoca condotto da Vladimir Luxuria su Deejay tv.

Sui social media, Pamela condivideva scatti della sua vita professionale e dei suoi viaggi, da Portofino a Parigi, da Porto Cervo alle Dolomiti. Una presenza costante nei suoi post era l'inseparabile chihuahua toy Bianca, che portava sempre con sé. Tra le ultime immagini pubblicate, quelle scattate a settembre a Venezia, dove Pamela aveva sfilato con un elegante abito argentato sul red carpet della Mostra del Cinema, accompagnata dalla didascalia "Red carpet mummy".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidio influencer modella imprenditrice reality show Pamela Genini pamela genini milano pamela genini femminicidio pamela gemini gianluca soncin femminicidio milano femminicidio gorla femminicidio gorla milano
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza