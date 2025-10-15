circle x black
Milano, uccide la compagna sul balcone di casa davanti ai vicini poi tenta il suicidio

Si valuta il fermo dell'uomo ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita

Auto della Polizia
15 ottobre 2025 | 09.05
Redazione Adnkronos
Un uomo di 52 anni ha ucciso la compagna 29enne e poi ha tentato il suicidio. E' accaduto nella tarda serata di martedì a Milano.

L'uomo, Gianluca Soncin, originario di Biella, è attualmente ricoverato all'ospedale Niguarda e non è in pericolo di vita. Sentito dal pm di turno, ha preferito non rispondere e si sta valutando di procedere con il fermo.

La ragazza, Pamela Genini, nata a Bergamo, che voleva lasciare l'uomo, sarebbe stata trascinata dal 52enne sul balconcino dell'appartamento di via Iglesias dove viveva, e accoltellata. A quanto si apprende, lei aveva chiesto aiuto al suo ex, il quale ha lanciato l'allarme chiedendo l'intervento della polizia.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti anche se il quadro appare piuttosto chiaro: Soncin ha trascinato la vittima sul balconcino di casa per accoltellarla. E la scena sarebbe avvenuta davanti a molti vicini di casa, allarmati dalle urla della 29enne.

