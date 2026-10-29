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Paolillo (Merck): "In neurologia al fianco dei pazienti, dalla sclerosi multipla alle malattie rare"

"Al Congresso Sin di Firenze l'azienda apre alla neurofibromatosi di tipo 1"

Andrea Paolillo - (Foto Adnkronos)
Andrea Paolillo - (Foto Adnkronos)
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29 ottobre 2026 | 14.33
Redazione Adnkronos
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"Da oltre 25 anni ci occupiamo di sclerosi multipla, una patologia che in questo periodo ha visto l'arrivo di molti farmaci capaci di offrire nuove speranze e possibilità ai pazienti". Lo afferma Andrea Paolillo, Medical Affairs Director Merck Italia, in occasione del 56esimo congresso della Società italiana di neurologia (Sin), svoltosi a Firenze dal 24 al 27 ottobre.

"Merck è impegnata da molti anni in questo ambito, prima con terapie iniettive e poi con terapie orali, al fianco della comunità scientifica per cercare soluzioni sempre più importanti per i pazienti. Ma nella sclerosi multipla non basta sviluppare terapie sempre più efficaci e con sempre minori effetti collaterali. È fondamentale offrire soluzioni che siano vicine al paziente e alle persone che se ne prendono cura", sottolinea. In questa direzione si inserisce 'Vita Smisurata', la nuova campagna promossa da Merck. "È un sito web in cui affrontiamo temi importanti come l'attività fisica e la nutrizione, ma anche aspetti più particolari come la sessualità e la vita di coppia. Attraverso una serie di incontri sul territorio cercheremo inoltre di offrire soluzioni e alternative alle persone con sclerosi multipla".

Al Congresso Sin Merck porta anche una nuova attenzione alle malattie neurologiche rare. "Stiamo entrando nel mondo delle malattie neurologiche rare e, in particolare, ci occupiamo della neurofibromatosi di tipo 1 con neurofibromi plessiformi - spiega Paolillo - Il dolore, spesso resistente ai farmaci, può condizionare profondamente la quotidianità dei pazienti e di chi li assiste". Merck presenta "una nuova opzione terapeutica che potrà offrire sollievo, migliorare i sintomi e, quindi, la qualità di vita dei pazienti", conclude.

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