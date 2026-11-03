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Paolo Belli, l'annuncio sui social dopo l'incidente mortale: "Torno a fare il mio lavoro senza dimenticare nulla"

In un video condiviso sui propri profili, il cantante e volto di Ballando con le Stelle ha ringraziato per la vicinanza dopo l'incidente a Campagnola Emilia, nel quale ha perso la vita Alessandro Magnani﻿

Paolo Belli - (Instagram)
Paolo Belli - (Instagram)
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03 novembre 2026 | 11.26
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

"Dopo quello che è accaduto ho scelto di rimanere in silenzio per rispetto e deciso di sospendere tutte le mie attività artistiche e professionali. Quello che voglio dirvi con questo video è che ho deciso di tornare a fare il mio lavoro". A parlare è Paolo Belli che in un video pubblicato sulla propria pagina Instagram e X ha annunciato che è pronto a tornare al lavoro dopo aver sospeso tutti gli impegni artistici a seguito del grave incidente in bicicletta dello scorso luglio, nel quale aveva perso la vita un uomo.

Lo storico volto di Ballando con le Stelle - dopo una lunga pausa anche dai social - ha deciso così di farsi vedere e annunciare il suo ritorno. "Però prima vorrei ringraziare tutti voi per il grande affetto che mi avete dimostrato in questi mesi con le vostre parole, i vostri pensieri o anche un semplice saluto per la strada - ha aggiunto -. Ripartire lo devo a tutti voi e a chi lavora insieme a me. Sicuramente lo farò con uno stato d'animo diverso senza dimenticare nulla anche quando mi vedrete sorridere e cantare. Ci vediamo presto in giro. Ciao a tutti", ha concluso.

La vita di Paolo Belli ha subito una piega inaspettata dopo il 13 luglio 202 quando - mentre si trovava in bicicletta - si è verificato un incidente a Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia, nel quale era rimasto coinvolto in uno scontro con un pedone, Alessandro Magnani, 41 anni, che aveva perso la vita. Ora è pronto a tornare sul palco insieme alla sua Big Band con una serie di concerti in tutta Italia a partire da dicembre e non solo.

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