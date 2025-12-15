circle x black
Partecipa a battuta di caccia al cinghiale ma l'animale lo carica alle spalle: cacciatore in ospedale

Il 70enne di Campobasso è in gravi condizioni, è stato ferito nei boschi di Lucito

Cacciatore
15 dicembre 2025 | 13.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cacciatore ferito da un cinghiale durante una battuta di caccia in Molise. L'uomo di 70 anni, residente a Campobasso, è stato caricato alle spalle nei boschi di Lucito da un esemplare di grossa taglia, riportando diverse ferite.

Il cacciatore è stato soccorso e trasportato in un primo momento all’ospedale 'Cardarelli' di Campobasso. Successivamente, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito all’ospedale di Pescara, dove si trova attualmente ricoverato per le cure del caso.

