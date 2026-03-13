circle x black
Cerca nel sito
 

Come fanno i gatti ad atterrare sempre sulle zampe? In Giappone hanno trovato la risposta

Il segreto è nella colonna vertebrale

Un gatto -
Un gatto - 123rf
13 marzo 2026 | 08.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tra i comportamenti per cui i gatti sono più noti c'è quell'abilità di atterrare sempre sulle zampe. Ora dei ricercatori in Giappone sembrerebbero aver scoperto come è possibile.

La curiosità

Utilizzando i rudimentali video dell'epoca, nel 1894 il fisiologo francese Étienne-Jules Marey riuscì a dimostrare che i gatti, quando lasciati cadere da una certa altezza, erano in grado di raddrizzarsi in aria senza alcun aiuto.

Oltre un secolo dopo però la comunità scientifica non aveva ancora capito come questo fosse possibile.

Il ruolo della colonna vertebrale

Il nuovo studio dell'Università di Yamaguchi, in Giappone, è il primo ad analizzare il ruolo della struttura della colonna vertebrale del gatto durante una caduta, come dichiarato al New York Times dal fisico Greg Gbur, non coinvolto nel lavoro.

Nello studio, pubblicato su 'The Anatomical Record', viene spiegato che la straordinaria capacità dei gatti di atterrare sulle zampe è dovuta almeno in parte a un segmento molto flessibile della colonna vertebrale che consente di correggere il loro orientamento a mezz'aria. I ricercatori spiegano che per "ottenere una risposta definitiva sono necessari dati quantitativi sulla flessibilità della torsione assiale spinale e su come questa flessibilità differisca tra le regioni della colonna vertebrale".

I risultati dello studio suggeriscono che la rotazione del tronco durante il raddrizzamento in aria nei gatti avvenga in sequenza, con il tronco anteriore che ruota per primo, seguito da quello posteriore, e che la loro colonna toracica flessibile e la colonna lombare rigida in torsione assiale siano adatte a questo comportamento.

"La colonna vertebrale toracica del gatto può ruotare come il nostro collo", ha affermato il dottor Yasuo Higurashi, autore principale dello studio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
i gatti atterrano sempre in piedi perché i gatti atterrano sempre sulle zampe gatti perché i gatti atterrano sempre in piedi quando cadono
Vedi anche
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza