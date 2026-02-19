circle x black
Cerca nel sito
 

Pg Patronaggio: "No a politicizzazione sentenza Sea watch"

Luigi Patronaggio
Luigi Patronaggio
19 febbraio 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le sentenze per essere legittimamente criticate vanno lette e vanno lette con onesta' intellettuale e con corretti strumenti giuridici. Nella sentenza del giudice civile di Palermo non è svolto alcun tema che, anche lontanamente, si possa definire di carattere politico. Si tratta banalmente del riconoscimento di un risarcimento danno per un fermo illegittimo non giustificato da alcun valido provvedimento amministrativo". Così il Procuratore generale di Cagliari Luigi Patronaggio sulla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo sul risarcimento per la ong Sea watch. "Per banalizzare, il caso non è differente da chi si vede sequestrata una automobile dai vigili urbani senza un valido verbale e ne chiede la restituzione e i danni- dice -L' unica differenza è che il ricorrente si chiama Sea Watch e non Paolo Rossi. Anzi a guardare bene fra le righe della sentenza una parte politica in senso lato c'è ed relativa al mancato riconoscimento del danno morale in relazione all'attività umanitaria svolta dalla See Watch, ma proprio questo punto della sentenza è paradossalmente a favore della Pubblica Amministrazione. Nessuna politicizzazione della vicenda è quindi lecita neppure in questo infuocato clima referendario che ci si augura ritorni ad essere al più presto sereno".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sentenza risarcimento politizzazione ong giustizia
Vedi anche
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza