Il felino, chiamato Mirtillo, è stato visitato e portato nella sua nuova casa, dove ad accoglierlo ha trovato altri quattro compagni di avventure, tutti adottati in passato dal carabiniere

Un miagolio nella notte, poi il salvataggio e una nuova famiglia. È la storia di Mirtillo, un gattino rimasto incastrato nel vano motore di un'auto parcheggiata a Fiorenzuola d'Arda, nel Piacentino, e salvato dai carabinieri dell'aliquota radiomobile.

Erano circa le 4.30 del 26 settembre scorso, quando una pattuglia in transito in via San Bernardo ha sentito provenire dei miagolii da un veicolo in sosta. Fermatisi per un controllo, i militari hanno individuato il cucciolo bloccato tra il radiatore e il paraurti e sono riusciti a recuperarlo.

La storia, però, non si è conclusa con il salvataggio. Ad accogliere il piccolo felino è stato infatti un altro carabiniere della stessa aliquota radiomobile, appena arrivato per dare il cambio ai colleghi a fine turno. Il militare ha deciso di adottarlo e di chiamarlo Mirtillo. Dopo una visita veterinaria, il gattino è stato portato nella sua nuova casa, dove ha già trovato quattro compagni di avventure: Pippo, Ronny, Toby e Ninny, tutti adottati in passato dal carabiniere.