Mangia-umidità, anti-fumo o per respirare meglio, ecco le piante da tenere in casa

Dall'aloe vera al ficus passando per edera e orchidea: ecco che effetto fanno

Pothos - 123RF
09 ottobre 2025 | 17.44
Aloe vera, Felce, Orchidea, Filodendro, Pothos, ma anche Bambù, Edera e Lingua di suocera. Chiamarle anti-muffa probabilmente è esagerato, ma ci sono alcuni tipi di piante che, per le loro proprietà filtranti, possono dare una mano ad assorbire l'umidità in eccesso in casa, riducendo il rischio che si formino condense o funghi.

Ma questo non è il solo aiuto che ci può venire dalle piante. Se con l’arrivo dell’autunno e la ripresa di scuola e lavoro, infatti, cresce l’attenzione sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi, la Consulta florovivaistica di Coldiretti ha stilato una lista delle varietà più adatte a trasformarsi in veri e propri “fegati verdi”, capaci di depurare l’aria e migliorare il benessere.

Ecco allora che felce e fico beniamino sono considerate utili contro il fumo di sigaretta, ideali per purificare l’aria in ambienti chiusi. Anturio e spatifillo invece neutralizzano l’odore pungente dell’ammoniaca, presente nei prodotti per le pulizie. Ficus e violetta africana possono essere efficaci contro la trielina contenuta negli inchiostri di stampanti e fotocopiatrici. Aloe e sansevieria, invece, secondo Coldiretti, sono perfette in camera da letto, perché assorbono CO2 e producono ossigeno anche al buio.

