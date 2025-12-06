circle x black
Cerca nel sito
 

Più sole per il ponte dell'Immacolata, sull'Italia torna il sereno: previsioni meteo

Ribaltone meteo in vista, che tempo farà fino a lunedì 8 dicembre

Più sole per il ponte dell'Immacolata, sull'Italia torna il sereno: previsioni meteo - Fotogramma
Più sole per il ponte dell'Immacolata, sull'Italia torna il sereno: previsioni meteo - Fotogramma
06 dicembre 2025 | 08.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Via le nubi con il Maestrale, sull'Italia torna il sereno. Il ponte dell'Immacolata si preannuncia all'insegna dell'alta pressione, con temperature in deciso rialzo e anomale per il periodo. Più caldo, quindi, a partire dalla prima domenica del mese e tempo via via più caldo, soleggiato e stabile. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 6 dicembre, e per i giorni a venire.

Ponte dell'Immacolata tra sole e caldo anomalo, cosa dice l'esperto

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un sabato ventoso per correnti di Maestrale, il vento che proviene da Nord-Ovest e che spazzerà via tutte le nubi della precedente perturbazione.

Il vento di Maestrale è associato alla rimonta dell’alta pressione da ovest: nei prossimi giorni stop alle perturbazioni, il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato e via via più caldo.

Nelle prossime ore gli ultimi ricordi dell’intensa perturbazione transitata sull’Italia saranno vividi solo al Sud: si prevedono degli acquazzoni ancora tra Sicilia, Calabria e Puglia ma in via di esaurimento. Il vento, che sarà forte soprattutto al meridione, spingerà via poi anche queste piogge.

Domenica il vento si attenuerà e assisteremo al passaggio di una perturbazione tra Svizzera e Germania: il cielo diverrà un po’ più velato al Nord e avremo qualche nevicata sulle Alpi di confine, specie in Valle d’Aosta. Per il resto la prima domenica di dicembre sarà bella e ancora più mite.

Dalla Festa dell’Immacolata inizierà una fase “quasi nordafricana”: le temperature, specie in montagna e localmente al Centro-Sud, saliranno fino a 10-12°C oltre le medie del periodo; da martedì 9 dicembre lo zero termico schizzerà oltre i 3500 metri, una quota eccezionale per dicembre, tipica ma alta anche per il mese di luglio. Inutile dire che farà caldo per il periodo in montagna. A Cortina si prevedono fino a 10-15 gradi di giorno da martedì in poi.

La fase di alta pressione con temperature anomale e calde continuerà almeno fino a venerdì 12 dicembre; non è escluso che possa durare fino a metà mese, ma per questa tendenza dobbiamo attendere conferme dai modelli meteorologici a lunga scadenza.

Per adesso, godiamoci il ribaltone portato dai venti di Maestrale e dall’espansione dell’anticiclone verso l’Italia: il Ponte dell’Immacolata è salvo, soleggiato, via via più caldo e decisamente piacevole.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 6. Al Nord: bel tempo con prevalenza di sole, ventoso in Romagna. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, soffia il Maestrale. Al Sud: residui piovaschi su Puglia, Calabria e Sicilia; Vento di Maestrale.

Domenica 7. Al Nord: passaggio di velature, neve sulle Alpi di confine. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: ulteriore miglioramento con prevalenza di sole; isolati piovaschi tra Sicilia e Calabria.

Lunedì 8. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo con prevalenza di sole.

Tendenza: alta pressione con tempo stabile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo oggi meteo domani ponte immacolata meteo meteo roma meteo milano
Vedi anche
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza