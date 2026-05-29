Un uomo è morto nel corso di una lite vicino Pordenone. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile. Da una primissima ricostruzione, sarebbe scoppiata una discussione tra la figlia della vittima e l'ex compagno, un 51enne; a un certo punto la discussione sarebbe degenerata e l'uomo è stato ucciso mentre l'ex compagno della donna, 51enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

Tra le ipotesi c'è quella che il padre della donna sia intervenuto a difesa della figlia nella lite poi sfociata nel delitto, ma le indagini della polizia proseguono per chiarire esattamente la dinamica dell'accaduto.