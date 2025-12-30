circle x black
Cerca nel sito
 

Potenziavano i motori delle e-bike: sequestrate 295 bici e due denunce

Si tratta del più ingente sequestro di e-bike eseguito presso punti vendita sull’intero territorio nazionale

E-bike truccate
E-bike truccate
30 dicembre 2025 | 09.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Potenziavano i motori e le prestazioni delle biciclette elettriche. Per questo motivo i militari della Guardia di finanza e gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato 295 biciclette elettriche a pedalata assistita e denunciato un pakistano e un indiano per frode nell’esercizio del commercio.

Si tratta del più ingente sequestro di e-bike eseguito presso punti vendita sull’intero territorio nazionale, e rappresenta la conclusione di una attività info-investigativa congiunta, orientata alla repressione delle violazioni relative all’indebita commercializzazione di prodotti soggetti alla marcatura Ce, che ha permesso di individuare due esercizi commerciali dediti alla vendita di e-bike.

Le biciclette elettriche a pedalata assistita sono soggette alla Direttiva Europea 2006/42/Ce (cd. Direttiva Macchine) che ne regola la produzione tramite procedure volte a garantire i requisiti di conformità, sicurezza e tutela della salute essenziali per la loro immissione in commercio, la quale deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la regolarità.

I militari della Guardia di finanza e gli agenti della Polizia Locale hanno constatato l’assenza di tale documentazione, oltre al potenziamento dei motori e delle prestazioni delle biciclette. È quindi scattato il sequestro dei mezzi, per un valore stimato di circa 300.000 euro, nonché sanzioni amministrative per circa 11.400 euro connesse a numerose violazioni al Codice della Strada e alle disposizioni relative al settore del commercio. Ulteriori segnalazioni sono state inviate allo Spisal e al settore Impianti del Comune di Verona per carenze strutturali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al Garante della Privacy per irregolarità degli impianti di videosorveglianza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
e bike verona news biciclette elettriche truccate ebke motore truccato
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza