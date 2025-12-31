circle x black
Precipita col trattore in una scarpata a Cosenza, morto agricoltore di 67 anni

L'incidente nella tarda serata di ieri a Mormanno. Fatali la violenta caduta e il conseguente impatto con il terreno

31 dicembre 2025 | 11.25
Redazione Adnkronos
Un agricoltore di 67 anni è deceduto precipitando in una scarpata a bordo del suo trattore. È accaduto nella tarda serata di ieri a Mormanno, in provincia di Cosenza. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, rientrando verso casa dopo aver trascorso il pomeriggio con il figlio a lavoro nei terreni di proprietà, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, che è poi precipitato in fondo a un burrone, trascinandolo con sé per una trentina di metri. Fatali sono stati per lui la violenta caduta e il conseguente impatto con il terreno. Ieri, poco dopo le 23, la Stazione del Soccorso Alpino del Pollino del Cnsas calabrese era stata allertata dal Soccorso Alpino della Guardia di finanza per il mancato rientro a casa del 67enne.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto intorno alle 00.40 e, dopo la constatazione del decesso, sono iniziate le operazioni di recupero del cadavere da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese e del Soccorso Alpino della Guardia di finanza. Sul posto, a supporto delle operazioni di soccorso, anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i carabinieri Forestali di Mormanno.

