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Prevenire complicanze del diabete di tipo 2, al Senato confronto su nuove strategie di cura

Dalla diagnosi precoce alla collaborazione tra medici, specialisti e farmacie, l’evento 'Diabete oggi: prospettive e sfide' punta a rafforzare prevenzione e cure

Prevenire complicanze del diabete di tipo 2 - (Foto Adnkronos)
Prevenire complicanze del diabete di tipo 2 - (Foto Adnkronos)
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10 novembre 2026 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prevenire il diabete di tipo 2, riconoscere in anticipo i rischi e garantire ai pazienti cure più accessibili e coordinate. Sono questi i temi al centro dell’incontro istituzionale "Diabete oggi: prospettive e sfide", che si è svolto oggi pomeriggio al Senato, in vista della Giornata mondiale del diabete. L’iniziativa, promossa dal senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, medici, ricercatori, associazioni di pazienti e operatori del settore sanitario. L'obiettivo è individuare soluzioni concrete per migliorare la prevenzione e l'assistenza alle persone con diabete di tipo 2 in Italia.

Negli ultimi anni è cambiato il modo di affrontare questa malattia. Il diabete, infatti, non riguarda soltanto i livelli di zucchero nel sangue, ma coinvolge anche la salute del cuore, dei reni e del metabolismo. Per questo è importante considerare la salute della persona nel suo insieme e intervenire sui diversi fattori di rischio, come glicemia alta, pressione arteriosa e colesterolo. Individuare questi problemi in anticipo e tenerli sotto controllo può aiutare a prevenire o rallentare complicanze anche gravi, migliorando la qualità della vita dei pazienti e riducendo il peso sul Servizio sanitario nazionale. La sfida per la sanità è quindi riuscire a riconoscere le persone a rischio prima che la malattia provochi danni importanti. Per farlo servono più prevenzione, diagnosi tempestive e un sistema di assistenza capace di mettere in rete medici di famiglia, specialisti, farmacie e servizi sanitari sul territorio.

Un ruolo importante può essere svolto anche dalle farmacie territoriali, che rappresentano un punto di riferimento vicino ai cittadini. La distribuzione dei farmaci per il diabete e il coinvolgimento delle farmacie possono contribuire a rendere più semplice l'accesso alle cure e a garantire una maggiore continuità nell'assistenza. Questa strategia è in linea con le indicazioni europee dell'Eu Safe Hearts Plan, il piano che punta a rafforzare la prevenzione delle malattie cardiovascolari e a individuare precocemente i principali fattori di rischio.

Durante l'incontro sono stati individuati alcuni obiettivi prioritari: rafforzare la prevenzione e la diagnosi precoce, migliorare la collaborazione tra medici di famiglia e specialisti, valorizzare il ruolo delle farmacie e delle strutture territoriali e utilizzare le nuove terapie e le tecnologie digitali per migliorare l'assistenza. Tra le priorità anche garantire a tutti i pazienti le stesse opportunità di accesso alle cure, favorire il rispetto delle terapie prescritte e coinvolgere maggiormente le associazioni di pazienti nelle decisioni sulle politiche sanitarie.

Sono intervenuti Raffaella Buzzetti, past president della Società italiana di diabetologia (Sid) e presidente della Fondazione Diabete e Ricerca Sid; Michele Pellegrini Calace, segretario nazionale di Federfarma, e Fabiano Marra, presidente di Diabete Italia.

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