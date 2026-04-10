In collaborazione con: Seresto
La prevenzione antiparassitaria rappresenta un elemento importante per la salute dei cani. Seresto™ offre una protezione che dura fino a 8 mesi: elimina le pulci e uccide e repelle le zecche prima che possano pungere. Il prodotto riduce inoltre il rischio di trasmissione della leishmaniosi trasmessa dai flebotomi o pappataci.
Il collare Seresto, con tecnologia brevettata Polymer Matrix, è un rimedio antiparassitario contro pulci, zecche e riduce il rischio di Leishmaniosi nel cane, presente sul mercato dal 2012. Questa tecnologia rilascia i due principi attivi, Imidacloprid e Flumetrina, a dosi basse e continue nello strato lipidico della cute e del mantello del cane proteggendo il cane fino ad 8 mesi dai parassiti e prevenendo le malattie che questi possono veicolare.
Nella formulazione è utilizzata una miscela di oli neutri che favorisce il rilascio continuo e la distribuzione dei componenti attivi. Il collare non rilascia i principi attivi prima dell’applicazione sull’animale.
Il rilascio costante di basse dosi di principi attivi rappresenta un elemento importante: le concentrazioni ridotte aumentano il margine di tollerabilità, mantenendo comunque l’attività contro i parassiti.
Il collare agisce attraverso un effetto repellente e acaricida contro le zecche. Quando questi parassiti entrano in contatto con i principi attivi, vengono respinti, cadono a terra e successivamente muoiono.
Per quanto riguarda le pulci, il medicinale ha una attività contro pulci adulte e larve. L’azione inizia entro 48 ore dall’applicazione e protegge l’ambiente circostante l’animale dallo sviluppo di larve.
Il collare deve essere applicato intorno al collo dell’animale senza stringere troppo e senza far male: come indicazione pratica, dovrebbe essere possibile inserire due dita tra il collare e il collo. Esistono due misure di collare, per cani fino a 8 kg e per cani oltre 8 kg.
Il collare deve essere indossato continuativamente per il periodo di protezione di 8 mesi e dovrebbe essere rimosso dopo il periodo di trattamento. Nei cuccioli in rapida crescita è importante controllare periodicamente e regolare la misura se necessario.
Il collare Seresto non è nocivo per le persone se utilizzato correttamente. I principi attivi non vengono rilasciati prima dell’applicazione sull’animale ed è sufficiente lavarsi le mani con acqua fredda dopo averlo applicato. Persone con nota ipersensibilità ai componenti devono evitare il contatto con il prodotto. È importante non permettere ai neonati e bambini piccoli di giocare con il collare o di metterlo in bocca.
Il collare Seresto, sul mercato dal 2012, è stato sviluppato per un rilascio costante di basse dosi di principi attivi: le concentrazioni ridotte aumentano il margine di tollerabilità del prodotto, mantenendo comunque l’attività contro i parassiti esterni. In rari casi possono verificarsi lievi reazioni cutanee localizzate come prurito o arrossamento, che solitamente si risolvono entro 1-2 settimane. In singoli casi, si consiglia la rimozione temporanea del collare fino alla risoluzione dei segni.
Seresto funziona eliminando le pulci entro 48 ore dall’applicazione. Generalmente le zecche vengono uccise e cadono dall’ospite entro 24-48 ore dall’infestazione, senza aver effettuato il pasto di sangue.