In collaborazione con: Seresto

La prevenzione antiparassitaria rappresenta un elemento importante per la salute dei cani. Seresto™ offre una protezione che dura fino a 8 mesi: elimina le pulci e uccide e repelle le zecche prima che possano pungere. Il prodotto riduce inoltre il rischio di trasmissione della leishmaniosi trasmessa dai flebotomi o pappataci.

Il collare Seresto, con tecnologia brevettata Polymer Matrix, è un rimedio antiparassitario contro pulci, zecche e riduce il rischio di Leishmaniosi nel cane, presente sul mercato dal 2012. Questa tecnologia rilascia i due principi attivi, Imidacloprid e Flumetrina, a dosi basse e continue nello strato lipidico della cute e del mantello del cane proteggendo il cane fino ad 8 mesi dai parassiti e prevenendo le malattie che questi possono veicolare.

Nella formulazione è utilizzata una miscela di oli neutri che favorisce il rilascio continuo e la distribuzione dei componenti attivi. Il collare non rilascia i principi attivi prima dell’applicazione sull’animale.

Profilo del collare Seresto

Il rilascio costante di basse dosi di principi attivi rappresenta un elemento importante: le concentrazioni ridotte aumentano il margine di tollerabilità, mantenendo comunque l’attività contro i parassiti.

Il collare agisce attraverso un effetto repellente e acaricida contro le zecche. Quando questi parassiti entrano in contatto con i principi attivi, vengono respinti, cadono a terra e successivamente muoiono.

Per quanto riguarda le pulci, il medicinale ha una attività contro pulci adulte e larve. L’azione inizia entro 48 ore dall’applicazione e protegge l’ambiente circostante l’animale dallo sviluppo di larve.

Come utilizzare correttamente il medicinale

Il collare deve essere applicato intorno al collo dell’animale senza stringere troppo e senza far male: come indicazione pratica, dovrebbe essere possibile inserire due dita tra il collare e il collo. Esistono due misure di collare, per cani fino a 8 kg e per cani oltre 8 kg.

Il collare deve essere indossato continuativamente per il periodo di protezione di 8 mesi e dovrebbe essere rimosso dopo il periodo di trattamento. Nei cuccioli in rapida crescita è importante controllare periodicamente e regolare la misura se necessario.

FAQ su Seresto

Il collare Seresto è nocivo per le persone?

Il collare Seresto non è nocivo per le persone se utilizzato correttamente. I principi attivi non vengono rilasciati prima dell’applicazione sull’animale ed è sufficiente lavarsi le mani con acqua fredda dopo averlo applicato. Persone con nota ipersensibilità ai componenti devono evitare il contatto con il prodotto. È importante non permettere ai neonati e bambini piccoli di giocare con il collare o di metterlo in bocca.

Il collare Seresto fa male al cane?

Il collare Seresto, sul mercato dal 2012, è stato sviluppato per un rilascio costante di basse dosi di principi attivi: le concentrazioni ridotte aumentano il margine di tollerabilità del prodotto, mantenendo comunque l’attività contro i parassiti esterni. In rari casi possono verificarsi lievi reazioni cutanee localizzate come prurito o arrossamento, che solitamente si risolvono entro 1-2 settimane. In singoli casi, si consiglia la rimozione temporanea del collare fino alla risoluzione dei segni.

Quanto tempo deve passare prima che Seresto faccia effetto?

Seresto funziona eliminando le pulci entro 48 ore dall’applicazione. Generalmente le zecche vengono uccise e cadono dall’ospite entro 24-48 ore dall’infestazione, senza aver effettuato il pasto di sangue.