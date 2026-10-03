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Meteo, regge ancora il caldo anomalo: ma la svolta termica è vicina, le previsioni

Confermate nel weekend temperature superiori alla media ma secondo IlMeteo.it dalla prossima settimana il quadro sarà diverso

(190628) -- PARIS, June 28, 2019 (Xinhua) -- People cool themselves in a fountain at the square in front of Louvre Musuem in Paris, France, June 28, 2019. The national weather center, Meteo France, on Thursday warned of
(190628) -- PARIS, June 28, 2019 (Xinhua) -- People cool themselves in a fountain at the square in front of Louvre Musuem in Paris, France, June 28, 2019. The national weather center, Meteo France, on Thursday warned of "exceptional heat peak" on June 28, placing 4 southern regions on red alert, the highest alert on the agency's four-scale system, and urges residents to be extremely vigilant. While 76 other regions, except Brittany, in northwest France, remain on orange alert till next week. (Xinhua/Gao Jing) - Gao Jing -//CHINENOUVELLE_XxjpbeE007560_20190628_PEPFN0A001/1906281753/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/1906281800 (CHINE NOUVELLE/SIPA / IPA/Fotogramma, Paris - 2019-06-28) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate - FOTOGRAMMA
03 ottobre 2026 | 09.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

L'avvio del mese di ottobre è caratterizzato dalla persistenza di condizioni atmosferiche con temperature superiori alle medie climatologiche stagionali, che delineano un profilo termico diurno analogo a quello di inizio settembre. Ma la svolta è vicina.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che tra i valori più elevati stimati sul territorio nazionale si segnalano i 30°C di Oristano, i 28°C di Benevento e Firenze, e i 27°C di Roma e Savona, con temperature oltre la norma rilevabili anche su diverse aree della Pianura Padana.

L'origine del caldo anomalo

Il disallineamento dai valori medi stagionali interessa in modo significativo anche la temperatura della superficie del Mar Mediterraneo: il bacino del Tirreno centrale registra valori fino a 26°C (circa 4°C al di sopra della media del periodo), mentre le restanti aree marine italiane si attestano mediamente sui 24°C.

L'elevato calore accumulato dai bacini marittimi, in seguito a una stagione estiva caratterizzata da marcate anomalie termiche sull'Europa occidentale, confermate dalle rilevazioni del servizio europeo Copernicus, costituisce una riserva energetica che ha contribuito al recente sviluppo di fenomeni precipitativi di forte intensità sulla Francia meridionale e sulla Spagna orientale.

Meteo, cosa succede la prossima settimana: verso svolta termica

Nel corso del primo fine settimana di ottobre prevarranno condizioni di stabilità atmosferica e tempo soleggiato su gran parte della Penisola. Unica eccezione sarà rappresentata dalle zone interne della Sicilia, dove nelle ore pomeridiane si potranno verificare isolati rovesci, all'interno di un contesto termico locale in linea con le medie del periodo (con massime di 25-26°C a Palermo e Catania).

Le simulazioni per la metà della prossima settimana indicano un possibile cambio di circolazione: un iniziale afflusso di correnti più fresche nord-orientali, seguito dall'avvicinamento di un cavo d'onda atlantico, potrebbe favorire un graduale incremento dell'instabilità e un generale ridimensionamento dei valori termici.

NEL DETTAGLIO

Sabato 3. Al Nord e al Centro: tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Al Sud e sulle Isole: cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati rovesci pomeridiani nelle zone interne della Sicilia.

Domenica 4. Al Nord, al Centro e al Sud: tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il Paese, con locali addensamenti diurni sui rilievi siciliani.

Lunedì 5. Al Nord, al Centro e al Sud: tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il Paese, con locali addensamenti diurni sui rilievi.

Tendenza: persistenza del campo di alta pressione nei primi giorni della nuova settimana; ipotizzato un ingresso di correnti più fresche da nord-est e una successiva saccatura atlantica a partire da mercoledì.

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previsioni meteo caldo anomalo svolta termica quando arriva il fresco
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