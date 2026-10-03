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MotoGp, oggi la gara Sprint del Gp del Giappone - Diretta

Martin in pole, poi Marquez e Acosta

Jorge Martin - Ipa/Fotogramma
Jorge Martin - Ipa/Fotogramma
03 ottobre 2026 | 07.20
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. A due settimane dal Gp d'Austria, il Motomondiale si sposta a Motegi per il Gp del Giappone - in diretta tv e streaming. Oggi, sabato 3 ottobre, va in scena la gara Sprint, con Jorge Martin a partire in pole position. Il pilota spagnolo dell'Aprilia, e leader del Mondiale, ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche e scatterà davanti a Marc ed Alex Marquez. Quarto invece Marco Bezzecchi.

Il prossimo appuntamento del Mondiale è in programma l'11 ottobre in Indonesia.

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