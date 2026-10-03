circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, Martin si prende la pole in Giappone davanti ai fratelli Marquez

Il pilota dell'Aprilia fa segnare il miglior tempo a Motegi. Quarto Bezzecchi, out nel Q1 Bagnaia

Jorge Martin - Ipa/Fotogramma
Jorge Martin - Ipa/Fotogramma
03 ottobre 2026 | 04.52
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Jorge Martin si prende la pole position in MotoGp. Nella notte di oggi, sabato 3 ottobre, il pilota spagnolo dell'Aprilia ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone, ultimo appuntamento del Mondiali, in 1:42.371. Dietro di lui, leader della classifica Piloti, la Ducati di Marc Marquez, che partirà quindi dalla prima fila. In seconda invece la Ducati Gresini di Alex Marquez, che ha concluso con il terzo tempo, e l'Aprilia di Marco Bezzecchi.

Scatterà quindi invece la KTM di Pedro Acosta e sesta la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Settimo Enea Bastianini, ottavo Raul Fernandez e nono Diogo Moreira. Ai Ogura chiude la top ten e precede Fabio Quartararo. Eliminata nel Q1 invece l'altra Ducati di Pecco Bagnaia.

MotoGp, la griglia di partenza del Gp del Giappone

Ecco la griglia di partenza del Gp del Giappone:

1 Jorge Martin (Aprilia) 1:42.371

2 Marc Marquez (Ducati) +0.110 317.6

3 Pedro Acosta (KTM) +0.122 317.6

4 Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.159 315.7

5 Alex Marquez (Ducati Gresini) +0.175 316.7

6 Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.257 313.0

7 Enea Bastianini (KTM) +0.298 316.7

8 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +0.370 313.9

9 Diogo Moreira (Honda LCR) +0.545 314.8

10 Johann Zarco (Honda LCR) +0.547 306.8

11 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +0.562 316.7

12 Fabio Quartararo (Yamaha) +0.688 313.0

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
motogp qualifiche motogp qualifiche gp giappone motogp
Vedi anche
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza