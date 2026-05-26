circle x black
Cerca nel sito
 

Primo impianto di pacemaker su un cane di piccola taglia

Intervento d’urgenza all’Ospedale Didattico Veterinario dell'Ateneo di Pisa su un barboncino di quattro chili

(Buddy con i prorpietari - ufficio stampa Unipi)
(Buddy con i prorpietari - ufficio stampa Unipi)
26 maggio 2026 | 11.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

All’Ospedale Didattico Veterinario 'Mario Modenato' dell’Università di Pisa è stato impiantato per la prima volta un pacemaker su un cane di piccola taglia. Il paziente, Buddy, un barboncino di quattro chili proveniente dalla provincia di Grosseto, soffriva di frequenti episodi di svenimento che si sono risolti grazie all’impianto del dispositivo cardiaco.

CTA

L’operazione, eseguito in urgenza, ha previsto il posizionamento del catetere dell’elettrodo del pacemaker all’interno del cuore destro, mentre la batteria è stata collocata in una tasca sottocutanea nel collo dell’animale. Dopo un giorno di ricovero, Buddy è stato dimesso con terapia e medicazioni e potrà tornare gradualmente a una vita normale. L’intervento rappresenta un traguardo importante per il programma di cardiologia interventistica veterinaria dell'Ateneo. A livello nazionale esistono infatti pochi centri universitari in grado di eseguire questo tipo di procedure e, in Toscana, l’Ateneo pisano è l’unico centro universitario a praticarle.

A guidare l’intervento sono stati i cardiologi Tommaso Vezzosi e Giovanni Grosso, con l'assistenza di Lisa Alibrandi. L’équipe chirurgica era composta da Iacopo Vannozzi e Irene Nocera, mentre l’anestesia è stata guidata da Angela Briganti e Chiara Di Franco. “Si è trattato di un intervento particolarmente complesso sia per le condizioni cliniche del paziente sia per la sua piccolissima taglia – spiega Tommaso Vezzosi, direttore dell’Ospedale Didattico Veterinario – Per dimensioni e caratteristiche tecniche, questa procedura si avvicina molto alla cardiologia pediatrica. A differenza di quanto avviene talvolta nell’uomo, nel cane è inoltre necessario operare sempre in anestesia generale. Oggi Buddy sta bene e questo risultato conferma il valore del percorso avviato con il nuovo programma di cardiologia interventistica”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pacemaker cani cardiologia interventistica veterinaria università
Vedi anche
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide
News to go
Meteo, l'anticiclone subtropicale domina l'Italia: impennata delle temperature
Banche, Furlan (Uilca) sul risiko: "Risponda a logiche industriali, non solo a interessi azionisti" - Video
News to go
Estate 2026, turismo in crescita: ma pesano crisi e caro prezzi
News to go
Amministrative, urne aperte fino alle 15 poi lo spoglio
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza