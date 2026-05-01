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Primo Maggio a Roma, bus deviati e strade chiuse per il Concertone: tutte le info

Come cambia la viabilità della Capitale per l'evento, dove è possibile transitare e dove no

Bus dell'Atac - Fotogramma
Bus dell'Atac - Fotogramma
01 maggio 2026 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Strade chiuse e bus deviati oggi a Roma per il Concertone del Primo Maggio 2026. Se piazza San Giovanni è già off limits e divieti di fermata sono già in vigore da ieri su piazza di Porta San Giovanni, nella Capitale cambia la viabilità anche nelle zone circostanti interessate dall'evento e dalla massiccia affluenza di pubblico. Ecco tutte le info utili.

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Le strade chiuse e le vie transitabili

Per lo svolgimento del concerto sarà chiusa al traffico l'area compresa tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto. Durante le chiusure resteranno invece transitabili le direttrici: Amba Aradam - San Giovanni in Laterano - Merulana, Nola - Santa Croce in Gerusalemme, Magna Grecia - Appio - Appia - La Spezia.

I bus deviati

Deviate oggi da inizio servizio le linee bus 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590, 792.

Deviate anche le linee bus notturne nMA, n3d, n3s, nMc per consentire gli interventi di Ama dopo il concerto (l'area resterà chiusa sino alle prime ore del 2 maggio).

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concerto primo maggio roma concertone primo maggio concertone primo maggio bus deviati concertone primo maggio strade chiuse
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