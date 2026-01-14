Metà gennaio senza freddo e senza gelo: a due settimane dai Giorni della Merla, le temperature sono miti come in autunno

Metà gennaio senza freddo e senza gelo. A due settimane dai Giorni della Merla, periodo più freddo secondo la tradizione, le temperature sono miti come in autunno. Dopo un inizio 2026 con il gelo e minime fino a -10°C anche in Pianura Padana e in Toscana, ecco che il respiro nordafricano torna a farsi sentire. E le temperature saranno oltre la media per una decina di giorni.

Oltre alle temperature sopra la media, sono previste piogge sempre più frequenti da venerdì: fino ad allora, sono previsti solo piovaschi tra Liguria, Toscana e Lombardia; da venerdì e per il weekend i modelli meteorologici indicano piogge via via più diffuse al Nord e sul versante tirrenico centrale. La neve cadrà sulle Alpi oltre i 1300-1400 metri.

Da lunedì, infine, attenzione alla sciroccata del mese. Si prevede la formazione di un ciclone sul Canale di Sardegna con eccezionali venti di burrasca sulle regioni meridionali e centrali, associati anche a piogge diffuse, in particolare sulle Isole maggiori.

In sintesi, ci aspetta un periodo autunnale con piogge in intensificazione dal weekend, diffuse e con tanto vento la prossima settimana; il freddo non arriverà prima di 10 giorni, per ora il merlo bianco non si nasconderà dentro il tepore di un camino fuligginoso.

Nel dettaglio

Oggi, 14 gennaio - Al Nord: molto nuvoloso o coperto, pioviggine in Liguria. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche, piovaschi in Alta Toscana. Al Sud: più nuvoloso in Campania, sole altrove.

Domani, giovedì 15 gennaio - Al Nord: cielo coperto, pioviggine al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche con piovaschi in Toscana. Al Sud: nuvoloso.

Venerdì 16 gennaio - Al Nord: cielo coperto con piogge al Nord-Ovest. Al Centro: molte nubi sulle tirreniche, rare piogge. Al Sud: nuvoloso, piogge in Sardegna e Sicilia.

Tendenza: perturbazione con piogge al Nordovest e al Sud.