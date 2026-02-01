I rapinatori, con un accento dell'est Europa, hanno aperto la cassaforte, prelevando alcuni oggetti di valore, e sono fuggiti verso la Valdichiana, abbandonando parte della refurtiva nel giardino

Rapina ad Arezzo nell'abitazione dell'avvocato Piero Melani Graverini, noto professionista che pochi giorni fa aveva rinunciato alla candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra. Sabato 31 gennaio, intorno alle ore 18.30, due o tre banditi hanno fatto irruzione nell'abitazione del noto legale e hanno sequestrato la moglie, minacciandola con una spranga di ferro.

Secondo la polizia, la donna stava per uscire quando ha notato movimenti sospetti e ha iniziato a urlare. Il fratello, che abita al piano superiore, è intervenuto: i ladri hanno cercato di bloccarlo, ma lui è riuscito a chiudersi in casa e a chiamare la polizia. I rapinatori, con un accento dell'est Europa, hanno aperto la cassaforte, prelevando alcuni oggetti di valore, e sono fuggiti verso la Valdichiana, abbandonando parte della refurtiva nel giardino.

I ladri sono stati inseguiti fino nel comune di Monte San Savino, dove hanno fatto perdere le loro tracce. L'avvocato Melani Graverini è salito alla ribalta delle cronache negli ultimi mesi anche per aver difeso Sandro Mugnai, l'artigiano aretino assolto dall'accusa di aver ucciso il vicino che stava demolendo la sua casa con una ruspa.