circle x black
Cerca nel sito
 

Rapina in casa di noto avvocato, moglie sequestrata e minacciata con una spranga

I rapinatori, con un accento dell'est Europa, hanno aperto la cassaforte, prelevando alcuni oggetti di valore, e sono fuggiti verso la Valdichiana, abbandonando parte della refurtiva nel giardino

Polizia (Fotogramma)
Polizia (Fotogramma)
01 febbraio 2026 | 20.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rapina ad Arezzo nell'abitazione dell'avvocato Piero Melani Graverini, noto professionista che pochi giorni fa aveva rinunciato alla candidatura a sindaco per la coalizione di centrodestra. Sabato 31 gennaio, intorno alle ore 18.30, due o tre banditi hanno fatto irruzione nell'abitazione del noto legale e hanno sequestrato la moglie, minacciandola con una spranga di ferro.

Secondo la polizia, la donna stava per uscire quando ha notato movimenti sospetti e ha iniziato a urlare. Il fratello, che abita al piano superiore, è intervenuto: i ladri hanno cercato di bloccarlo, ma lui è riuscito a chiudersi in casa e a chiamare la polizia. I rapinatori, con un accento dell'est Europa, hanno aperto la cassaforte, prelevando alcuni oggetti di valore, e sono fuggiti verso la Valdichiana, abbandonando parte della refurtiva nel giardino.

I ladri sono stati inseguiti fino nel comune di Monte San Savino, dove hanno fatto perdere le loro tracce. L'avvocato Melani Graverini è salito alla ribalta delle cronache negli ultimi mesi anche per aver difeso Sandro Mugnai, l'artigiano aretino assolto dall'accusa di aver ucciso il vicino che stava demolendo la sua casa con una ruspa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arezzo rapina rapina arezzo rapina in casa arezzo notizie ultima ora cronaca
Vedi anche
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza