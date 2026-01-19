circle x black
Cerca nel sito
 

Reggio Emilia, "abusi sessuali su 8 alunne": misura cautelare per collaboratore scolastico

Avrebbe indotto le studentesse minorenni a subire atti sessuali consistiti in contatti fisici: abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo, trattenendole in luoghi isolati della scuola, come aula magna e antibagno

Auto dei carabinieri
Auto dei carabinieri
19 gennaio 2026 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Avrebbe indotto otto alunne minorenni a subire atti sessuali consistiti in contatti fisici: abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo, trattenendo le minori in luoghi isolati della scuola, come aula magna e antibagni, e approfittando del suo ruolo di collaboratore scolastico. Una serie di episodi che ha portato all'applicazione di misure cautelari nei confronti di un collaboratore scolastico di 28 anni, in servizio in un istituto comprensivo della bassa reggiana.

L’indagine è partita da una denuncia presentata presso la stazione dei carabinieri di Castelnuovo di Sotto in seguito alle confidenze fatte dalle alunne ai docenti. I militari hanno raccolto testimonianze e riscontri che hanno delineato un quadro di presunti abusi seriali. La Procura di Reggio Emilia ha richiesto e ottenuto dal Gip del Tribunale l'applicazione nei confronti dell’uomo della sospensione immediata dal pubblico servizio per 12 mesi e l’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore serali. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai carabinieri di Castelnovo di Sotto, che hanno condotto le indagini.

Secondo quanto ricostruito il 28enne, tra l’ottobre e il novembre 2025, avrebbe tenuto sistematici atteggiamenti inappropriati nei confronti di otto alunne, tutte di età inferiore ai 14 anni. Sfruttando i momenti di minor sorveglianza nei corridoi, avrebbe indotto le minori a subire contatti fisici, baci sul collo e abbracci forzati, arrivando in alcuni casi a sollevarle di peso o a trattenerle in locali isolati come l’aula magna o gli antibagni. Il 28enne avrebbe instaurato un clima di pressione psicologica, cercando di apparire come una figura di riferimento "affettuosa" per confondere le vittime e indurle al silenzio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
abusi su alunne reggio emilia abusi alunee reggio emilia cronaca news
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza