Rewriters Fest 2025, premiate le realtà che riscrivono il futuro sociale

Alla Galleria Alberto Sordi si apre il Rewriters Fest 2025, il festival dedicato alla sostenibilità sociale e ai temi dell'inclusione e dei diritti. Al centro dell'edizione la consegna del Reward Prize for Social Sustainability, raccontata dalla direttrice Eugenia Romanelli, che presenta anche i vincitori del premio. Tra i protagonisti premiati intervengono Chrystelle Simon di Deloitte e Diego Pisa di TP Italia, che illustrano l'impegno delle loro realtà nei progetti a impatto sociale. Spazio anche al panel promosso da Pomellato sulla violenza economica contro le donne e sull'importanza dell'educazione finanziaria. Un'edizione che riunisce imprese, istituzioni e pubblico in un confronto aperto sul futuro della sostenibilità sociale.