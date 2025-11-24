circle x black
Rewriters Fest 2025, premiate le realtà che riscrivono il futuro sociale

24 novembre 2025 | 17.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alla Galleria Alberto Sordi si apre il Rewriters Fest 2025, il festival dedicato alla sostenibilità sociale e ai temi dell'inclusione e dei diritti. Al centro dell'edizione la consegna del Reward Prize for Social Sustainability, raccontata dalla direttrice Eugenia Romanelli, che presenta anche i vincitori del premio. Tra i protagonisti premiati intervengono Chrystelle Simon di Deloitte e Diego Pisa di TP Italia, che illustrano l'impegno delle loro realtà nei progetti a impatto sociale. Spazio anche al panel promosso da Pomellato sulla violenza economica contro le donne e sull'importanza dell'educazione finanziaria. Un'edizione che riunisce imprese, istituzioni e pubblico in un confronto aperto sul futuro della sostenibilità sociale.

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

in Evidenza