circle x black
Cerca nel sito
 

Rischio demenza, protezione del cervello potrebbe iniziare a tavola: lo studio

Quasi il 45% dei casi potrebbe essere collegato a fattori modificabili come pressione alta, diabete, colesterolo elevato

Cervello - (Foto )
Cervello - (Foto 123RF)
03 settembre 2026 | 11.41
Francesco Maggi
LETTURA: 2 minuti

L'alimentazione potrebbe essere uno scudo contro la demenza. "Può influire in modo significativo sulle probabilità di sviluppare la demenza in età avanzata". Lo rileva uno studio pubblicato su 'Lancet Commission' e curato dall'University College di Londra. Quasi il 45% dei casi di demenza "potrebbe essere collegato a fattori di rischio modificabili", secondo le evidenze raccolte dal lavoro scientifico. Tra questi, la pressione alta, il diabete, il colesterolo elevato, la sedentarietà e altri fattori legati allo stile di vita. La genetica conta, ma non è tutto. Anche le scelte quotidiane possono fare la differenza.

La dieta

Esistono innumerevoli diete che promettono di migliorare la salute, ma una sola è stata ideata specificamente per il cervello. Si tratta della dieta Mind (acronimo di 'Mediterranean-Dash Intervention for Neurodegenerative Delay'): essenzialmente una combinazione di due regimi alimentari che la ricerca ha dimostrato avere benefici per il cervello: la dieta Mediterranea e la dieta Dash ('Dietary Approaches to Stop Hypertension'). Entrambe privilegiano alimenti integrali di origine vegetale: verdure, frutta, cereali integrali, frutta a guscio, semi e legumi. Il consumo di cibi altamente trasformati, grassi saturi e carne rossa è ridotto al minimo.

Tuttavia, ci sono alcune differenze, la dieta Mediterranea include più alimenti culturalmente rilevanti per quella regione, in particolare olio d'oliva e pesce. La dieta Dash, invece, prevede un maggior consumo di latticini a basso contenuto di grassi e limita fortemente l'apporto di sale e zuccheri, essendo stata ideata per ridurre il rischio di ipertensione. In conclusione, la dieta non può garantire di prevenire l’Alzheimer o altre forme di demenza, ma uno stile di vita sano può contribuire a ridurre alcuni fattori di rischio. La prevenzione comincia dalle buone abitudini salutari e anche l'alimentazione ne deve far parte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rischio demenza alimentazione e rischio demenza demenza cervello cervello e dieta
Vedi anche
Venezia 2026, tutti pazzi per il visconte di 'Bridgerton' Jonathan Bailey - Video
Frana si stacca dal Monviso, le immagini del sorvolo dei vigili del fuoco dopo il crollo
Venezia 83, Bianca Balti un angelo sul red carpet: il look con le ali incanta il Lido - Video
Venezia 83, l'eleganza dei conduttori Greta Scarano e Nicolas Maupas sul primo red carpet - Video
Lewis Hamilton realizza un sogno, eccolo con la sua Ferrari F40 - Video
Report, Giulia Innocenzi: "Pronti a dimetterci in blocco se la Rai conferma nomina conduttori" - Video
Assalto al bancomat nel foggiano, ladri lo fanno esplodere ma lo trovano vuoto - Video
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza